Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran dan Megawati Hadir Berdampingan

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin (1/6). (Setpres)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, Senin (1/6).
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Megawati menarik perhatian karena tampak berdiri bersebelahan dengan Gibran di tengah rangkaian acara kenegaraan tersebut.
Megawati terlihat mengenakan busana batik bernuansa merah yang menjadi ciri khas penampilannya. Ia hadir bersama Prabowo dan Gibran saat memasuki area VVIP yang disiapkan bagi para pejabat tinggi negara dan tamu undangan.
Ketiganya berjalan menuju ruang kehormatan sebelum upacara dimulai. Momen tersebut menjadi salah satu sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri berbagai unsur pimpinan lembaga negara, kabinet, serta tokoh nasional.
Dalam kesempatan itu, terlihat juga Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) hadir dalam Upacara Hari Lahir Pancasila. JK duduk bersebalahan dengan Megawati.
Baca Juga: Meta Dituding Kumpulkan Data Karyawan untuk Latih AI, Eropa Soroti Potensi Pelanggaran Privasi
Kehadiran Megawati dalam Upacara Hari Lahir Pancasila sempat diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
"Insya Allah beliau hadir ya, insya Allah beliau hadir. Doakan aja ya, beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," ucap Djarot di Jakarta, Sabtu (30/5).
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!