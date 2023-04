One Way Lokal Diberlakukan Mulai dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga Km 443 Gerbang Tol Bawen

PT Jasamarga Transjawa Tol atas diskresi dari pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu-lintas one way lokal. Sistem ini diberlakukan guna mengurai peningkatan volume lalu-lintas kendaraan yang melalui Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C.

"Dengan dibukanya one way lokal ini, pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Jawa Tengah dapat menggunakan jalur one way dari KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan menerus hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen Jalan Tol Semarang -Solo," kata VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dalam keterangan resmi, Rabu (19/4).