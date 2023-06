Puan dan Ganjar Bergandengan Tangan di GBK, Kader PDIP Teriak Siap Menangkan 2024

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberi sapaan khusus kepada Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo yang disebutnya sebagai sosok paling istimewa.

Puan juga membakar semangat kader PDIP memenangkan Pileg 2024 dan Ganjar Pranowo sebagai calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disebut Puan sebagai pemimpin yang dicintai rakyat serta dihormati dunia.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato di puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (24/6/2023). Di awal pidatonya, Puan menyapa para pemimpin bangsa yang hadir di acara itu. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, dan para ketum partai politik yang hadir. Puan juga menyapa para pengurus partai dari seluruh Indonesia yang hadir, para anggota fraksi PDIP, dan para kepala daerah. Yang terakhir, Puan baru menyapa Ganjar.

“Last but not least, yang terakhir tapi yang paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo,” ucap Puan yang disambut riuh ratusan ribu kader yang hadir di Stadion Utama GBK.

Baca Juga: Ganjar Sebut GBK Jadi Saksi Bisu Pidato Bung Karno yang Menggetarkan

Bukan hanya menyapa saja, di tengah-tengah pidatonya pun sempat memberikan kesempatan Ganjar untuk maju berpidato.

“Saya panggilkan Pak Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia,” kata Puan yang membuat Ganjar langsung beranjak dari tempat duduknya dan berlari dari posisinya, yang duduk di samping putra Megawati, M. Prananda Prabowo yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.

Usai Ganjar menyampaikan pidatonya, Ganjar dan Puan bergandengan tangan, sembari mengajak kader PDIP untuk memenangkannya di Pemilu 2024. Keduanya bergandengan tangan dan mengangkat tangan bersama. Teriakan dan teouk tangan riuh menggetarkan Kompleks GBK melihat kekompakan keduanya.

Usai Ganjar berpidato, kepada kader PDIP, Puan menyampaikan seruan.

“Seluruh kader PDI Perjuangan yang saya sayangi dan cintai. Mari kita jaga soliditas, tingkatkan militansi, jalankan disiplin partai, tegak lurus bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Siap?”

“Siap,” jawaban bergemuruh serempak dari ratusan ribu kader PDIP menggema.

“Kita berjuang untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo presiden, siap?” Tanya Puan.

“Siap,” demikian balasan kencang dari para kader PDIP.

“Dharma Eva Hato Hanti, Dharma Eva Hato Hanti. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat,” ungkap Puan lagi.