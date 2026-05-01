Ajang Triathlon Ramah Pemula Sequis Triathlon Buddies 14th Anniversary Digelar di Jakarta

JawaPos.com–Triathlon Buddies, komunitas triathlon terbesar di Indonesia, kembali menggelar ajang tahunan sekaligus merayakan hari jadinya yang ke-14 melalui Sequis Triathlon Buddies 14th Anniversary. Kegiatan ini akan berlangsung pada 9 Mei 2026 di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Triathlon Buddies menghadirkan format triathlon non kompetitif yang dirancang khusus bagi pemula serta kategori aquathlon untuk anak-anak. Hal itu guna memperkenalkan olahraga multisport sejak dini.

Race Director tahun ini Djakawinata Susilo menyampaikan, kegiatan ini akan diikuti lebih dari 200 peserta triathlon dan sekitar 100 peserta aquathlon dengan latar belakang dan tingkat kemampuan yang beragam. Mulai dari pemula hingga penggiat olahraga.

Rangkaian triathlon meliputi 400 meter renang, 20 kilometer sepeda, dan 5 kilometer lari. Format ini menjadikan event ramah bagi pemula dan tetap menantang bagi para penggiat olahraga. Untuk aquathlon Kids terdiri atas kombinasi 50 hingga 200 meter renang dan 500 - 2.000 meter lari yang disesuaikan dengan kelompok usia.

”Triathlon kini semakin diminati masyarakat Indonesia, terlebih setelah Indonesia berhasil menjadi juara umum cabang triathlon di ajang SEA Games terakhir. Lewat event ramah pemula ini, kami mengajak para penggiat olahraga yang sebelumnya hanya fokus pada satu atau dua cabang untuk mencoba ketiganya sekaligus sesuai dengan tagline kami, anyone can tri,” ujar Chaidir Akbar, Ketua Triathlon Buddies.

Sejak pertama kali digelar, event Triathlon Buddies telah menjadi titik awal bagi banyak orang untuk mengenal dan menekuni triathlon sebagai hobi sekaligus gaya hidup. Berawal dari pengalaman pertama di ajang ini, kepercayaan diri terus terbangun.

Tidak sedikit peserta yang kemudian melangkah ke berbagai ajang triathlon lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, dengan tantangan yang lebih tinggi. Lebih dari sekadar ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang tumbuhnya komunitas yang solid.

Sebagian besar panitia dan relawan setiap tahun merupakan alumni peserta dari ajang sebelumnya. Ini mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan yang terus terjaga.