Presiden Jokowi Bertemu Kaisar Jepang Naruhito, Kenalkan Taman Anggrek dan Ikan Arwana Merah

JawaPos.com – Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako kemarin (19/6) bertemu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di Istana Kepresidenan Bogor. Kesempatan itu dimanfaatkan Jokowi untuk mengajak Naruhito dan Masako ke Griya Anggrek di Kebun Raya Bogor.

Iring-iringan kendaraan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako tiba di pintu gerbang Istana Bogor pukul 10.00 WIB. Kaisar Naruhito didampingi beberapa jajarannya. Di antaranya, Head of Official Suit Fukuda Yasuo, Duta Besar Jepang untuk RI Kanasugi Kenji, Grand Steward of the Imperial Household Nishimura Yasuhiko, Grand Chamberlain to the Emperor Bessho Koro, Grand Master of the Ceremonies Imperial Household Ihara Junichi, dan Press Secretary to the Emperor Shiojiri Kojiro.

Setelah memperkenalkan masing-masing delegasi, Jokowi mengajak tamunya berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai. Jokowi juga sempat memamerkan ikan arwana super red yang banyak ditemukan di sungai Kalimantan Barat. Terakhir, rombongan meninjau koleksi anggrek di Kebun Raya Bogor.

Jokowi menyampaikan, kunjungan tersebut dapat memperkokoh fondasi persahabatan Indonesia dan Jepang. ”Saya merasa sangat terhormat karena Indonesia menjadi negara pertama yang masuk agenda kunjungan kenegaraan bilateral kaisar Jepang,” katanya.

Kaisar Naruhito menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diterimanya. Apalagi, Jokowi telah mengajak ke Kebun Raya Bogor. Naruhito senang diajak berkeliling dan melihat anggrek. ”Kami melalui kebun raya dan melihat berbagai anggrek secara detail,” ucapnya.

Iriana mengajak Permaisuri Masako menyaksikan proses pembuatan kain batik saat Jokowi dan Naruhito mengadakan pertemuan empat mata. Keduanya juga menyaksikan pelukis difabel Benediktus Anfield melukis ikan koi. (lyn/c18/oni)