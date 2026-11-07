Duel Godzilla vs King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero' Ternyata Terinspirasi Perkelahian 2 Kucing

JawaPos.com - Pertarungan antara Godzilla dan King Ghidorah dalam Godzilla Minus Zero disebut sebagai salah satu adegan pertempuran monster paling brutal sepanjang sejarah franchise Sang Raja Monster.

Sutradara sekaligus penulis film, Takashi Yamazaki, mengungkapkan bahwa inspirasi di balik koreografi pertarungan itu justru berasal dari hal yang sangat dekat dengan kesehariannya: dua ekor kucing.

Dalam wawancara dengan IGN, Yamazaki menjelaskan bahwa interaksi kedua kucingnya menjadi referensi ketika ia membayangkan bagaimana dua makhluk raksasa saling bertarung.

"Saya punya dua ekor kucing. Mereka sangat baik dan suka bermain satu sama lain. Namun, pada kesempatan yang jarang terjadi, saya merasa ada kalanya mereka melewati batas antara bermain dan benar-benar berkelahi. Ketika melihat dua makhluk bertarung satu sama lain, saya cenderung teringat pada kucing-kucing saya," ujar Yamazaki.

Pengaruh tersebut terlihat dalam sejumlah adegan yang menampilkan King Ghidorah. Sejak kemunculan pertamanya, monster berbentuk naga berkepala tiga itu digambarkan memiliki perilaku menyerupai kucing yang sedang mengintai mangsa.

Ghidorah terlihat mengintip orang-orang yang berusaha melarikan diri di antara gedung-gedung sebelum menghancurkan kawasan tersebut dengan semburan energi petirnya. Setelah menuntaskan aksinya, monster itu kemudian beristirahat di kawah gunung yang menjadi tempat tidurnya, layaknya kucing yang bermalas-malasan di tempat favoritnya setelah puas bertingkah.

King Ghidorah dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)

Pertarungan Godzilla dan Ghidorah juga menjadi salah satu adegan yang menonjol dalam film tersebut. Duel keduanya berlangsung brutal, dengan adegan saling mencabik tubuh, menggigit tangan hingga putus, merobek anggota badan, hingga memenggal kepala.

Yamazaki mengatakan, gagasan mengenai pertarungan sampai mati sudah muncul sejak proses penulisan skenario. Ia membayangkan konsekuensi ketika dua makhluk yang sama-sama memiliki kemampuan untuk membunuh satu sama lain benar-benar bertarung tanpa menahan diri.