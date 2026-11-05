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Penulis: Banu Adikara
Kamis, 5 November 2026 | 13.45 WIB

Menggelegar! Takashi Yamazaki Ungkap Tantangan Produksi 'Godzilla Minus Zero' dalam Format IMAX

Godzilla Minus Zero. (TOHO) - Image

Godzilla Minus Zero. (TOHO)

JawaPos.com - Sutradara Takashi Yamazaki mengungkap sejumlah tantangan dalam menggarap Godzilla Minus Zero, termasuk ambisi menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih menggelegar melalui format IMAX.

Sebagai produksi Jepang pertama yang menggunakan format Filmed For IMAX, film tersebut menuntut pengerjaan detail visual, pembangunan set, hingga pengaturan adegan yang lebih kompleks dibandingkan film sebelumnya.

Dalam wawancara mengenai proses produksi film tersebut bersama GKIDS, Yamazaki mengatakan keberhasilan prekuel film ini, Godzilla Minus One (2023) membuat dirinya merasa harus memberikan hasil yang tidak mengecewakan penonton. Peningkatan anggaran produksi juga memberinya keleluasaan untuk mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan visual.

"Banyak orang sangat menyukai Godzilla Minus One. Karena itu, saya merasa tidak boleh mengecewakan mereka di sekuelnya. Saya pun mengerjakan film ini dengan upaya yang jauh lebih besar," ujar Yamazaki.

Meski demikian, lanjutnya, secara mendasar, Yamazaki mengakui bahwa gaya penyutradaraannya tidak banyak berubah.

"Beruntung, anggaran produksi kali ini sedikit meningkat. Saya jadi bisa menghilangkan berbagai batasan dalam berekspresi yang sebelumnya saya terapkan sendiri. Kali ini, saya membuat banyak situasi yang cukup ambisius dan memberi diri saya kebebasan lebih besar dalam bekerja. Namun, semua itu akhirnya menjadi tantangan tersendiri ketika masuk ke tahap pengerjaan CGI. Saya pun sempat kewalahan," akunya.

Salah satu kondisi ambisius tersebut adalah frekuensi pergantian adegan yang sangat tinggi. Menurut Yamazaki, ada begitu banyak situasi berbeda dalam film ini.

"Sebagai contoh, dalam adegan kawasan Ginza saja terdapat banyak karakter yang tersebar di area luas dan bergerak ke berbagai tempat. Akibatnya, kami harus membangun banyak set yang terkadang hanya digunakan untuk satu adegan atau bahkan satu potongan gambar," kata Yamazaki.

Bahkan, ia menuturkan, dirinya juga membuat pesawat sebanyak yang ia inginkan untuk ditampilkan dalam Godzilla Minus Zero. "Biasanya, menghadirkan satu pesawat saja sudah menjadi pekerjaan besar. Namun, kali ini kami membangun beberapa set interior pesawat sekaligus. Jadi, saya diberi keleluasaan untuk bekerja lebih bebas dari biasanya," katanya.

Editor: Banu Adikara
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