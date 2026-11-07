Takashi Yamazaki Akhirnya Lihat King Ghidorah Hancurkan Kampung Halamannya di 'Godzilla Minus Zero'

King Ghidorah dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)
JawaPos.com – Kehadiran King Ghidorah dalam Godzilla Minus Zero ternyata memiliki cerita personal bagi sutradara Takashi Yamazaki.
Monster berbentuk naga berkepala tiga tersebut bukan sekadar musuh legendaris Godzilla, melainkan bagian dari kenangan masa kecil Yamazaki yang akhirnya diwujudkan melalui film terbarunya.
Yamazaki tumbuh di Kota Matsumoto, Prefektur Nagano, Jepang. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, dia menonton film Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964) dalam sebuah pemutaran di kampung halamannya.
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Saat itu, Yamazaki sangat menantikan adegan King Ghidorah menghancurkan Matsumoto. Namun, harapannya tidak terpenuhi. Dalam film tersebut, monster itu hanya melintas di atas Kastel Matsumoto sebelum meninggalkan kota. Kerusakan yang ditimbulkan pun hanya berupa beberapa genteng kastel yang berjatuhan.
Dalam wawancara dengan Esquire, Yamazaki mengaku kecewa karena kehancuran kota yang dibayangkannya tidak benar-benar diperlihatkan.
"Saya sangat menantikan kehancuran kampung halaman saya oleh kaiju tersebut. Namun, mereka tidak menghancurkannya sejauh yang saya inginkan. Jadi, apa yang saya lakukan kali ini adalah mewujudkan impian masa kecil saya," ujar Yamazaki.
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Puluhan tahun kemudian, kesempatan itu akhirnya datang ketika Yamazaki dipercaya menggarap Godzilla Minus Zero. Dia pun memilih King Ghidorah sebagai monster yang akan menjadi lawan Godzilla, sekaligus mewujudkan adegan yang selama ini ingin dia lihat.
"Jadi, 55 tahun kemudian, saya menghadirkan King Ghidorah dalam film saya sendiri. Saya mendapat kesempatan untuk membuat film yang ingin saya tonton saat itu, dan menciptakan gambar yang ingin saya tunjukkan kepada diri saya yang lebih muda, seolah-olah mengatakan, 'Inilah yang ingin kamu lihat, bukan?'" kata Yamazaki.
Dia juga mengungkapkan bahwa keinginan tersebut menjadi salah satu alasan kuat memilih Ghidorah dibandingkan monster lain dalam semesta Godzilla. Selain menyukai karakter naga berkepala tiga itu, Yamazaki merasa memiliki hubungan khusus dengannya karena keduanya sama-sama lahir pada 1964.
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