4 Transformasi Unik King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero': Dari Tentakel ke Godzilla Berkepala Tiga

King Ghidorah di film 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)
JawaPos.com – Kehadiran King Ghidorah dalam Godzilla Minus Zero menjadi salah satu elemen paling menarik dari film terbaru garapan sutradara Takashi Yamazaki.
Di film ini, monster legendaris yang selama ini dikenal berbentuk naga berkepala tiga, dua sayap raksasa, dan kemampuan menghancurkan kota itu hadir dengan pendekatan berbeda.
Alih-alih langsung memperlihatkan sosok yang sudah dikenal publik, Yamazaki menggambarkan Ghidorah melalui serangkaian perubahan bentuk. Transformasinya berlangsung secara bertahap.
Berikut ulasannya:
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1. Organisme Bertentakel dari Meteor
Bentuk pertama Ghidorah jauh dari sosok naga berkepala tiga yang dikenal penggemar. Makhluk tersebut mula-mula muncul sebagai organisme asing berbentuk menyerupai kumpulan tentakel yang berasal dari sebuah meteor.
Tentakel ini kemudian memakan dan mengasimilasi hewan-hewan di hutan mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar seperti rusa, sebelum kemudian masuk ke fase dormant dalm bentuk kepompong.
Wujud ini memperlihatkan Ghidorah sebagai entitas yang belum mencapai bentuk akhirnya.
Tidak ada ciri khas naga bersayap maupun tiga kepala yang selama ini melekat pada desain klasiknya.
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