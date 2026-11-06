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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 6 November 2026 | 20.54 WIB

Hope Bintangi Hwang Jung Min dan Jo In Sung, Sukses Kuasai Perhatian Penonton Prancis

Film Hope (x @sitocinema)

JawaPos.com - Film Korea Selatan Hope curi perhatian lagi melalui pencapaian box office di pasar internasional.

Karya terbaru sutradara Na Hong Jin tersebut mencatat pembukaan terbesar untuk film Korea yang dirilis di Prancis sepanjang 2026.

Menurut laporan Zapzee, film ini mulai tayang pada 28 Oktober di 192 layar bioskop dan meraup pendapatan pembukaan sekitar 800 ribu dolar AS.

Pencapaian tersebut semakin menarik setelah Hope berhasil menempati posisi kedua dalam daftar box office Paris pada 31 Oktober, bertepatan dengan akhir pekan pembukaannya.

Paris sendiri merupakan salah satu pasar bioskop terpenting di Prancis, dengan kontribusi sekitar 31 persen terhadap total pendapatan box office negara tersebut.

Hasil ini menunjukkan sambutan positif penonton terhadap film yang sebelumnya telah menarik perhatian sejak penayangan perdananya di Festival Film Cannes ke-79.

Kesuksesan Hope tidak berhenti di Prancis. Film tersebut juga memulai penayangan di Belgia melalui 38 layar bioskop dan memperoleh pendapatan sekitar 64 ribu dolar AS.

Angka tersebut dilaporkan melampaui pendapatan pembukaan sejumlah film Korea terdahulu di negara itu, termasuk Decision to Leave karya Park Chan Wook dan Burning garapan Lee Chang Dong.

Hope hadirkan kisah misterius yang berawal dari laporan kemunculan seekor harimau di sebuah desa pelabuhan terpencil bernama Hopo Port.

Beom Seok, kepala pos polisi setempat, kemudian terlibat dalam situasi yang jauh melampaui dugaan setelah kabar tersebut membuat seluruh warga berada dalam keadaan siaga. Perpaduan misteri, ketegangan, dan unsur fiksi ilmiah menjadi daya tarik utama film ini.

Film garapan Na Hong Jin tersebut dibintangi sejumlah aktor ternama, di antaranya Hwang Jung Min, Jo In Sung, dan Jung Ho Yeon.

Deretan pemain internasional seperti Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, dan Cameron Britton juga turut memperkuat jajaran pemerannya.

Dengan pencapaian awal di Prancis dan Belgia, Hope semakin memperlihatkan potensi film Korea untuk menjangkau penonton yang lebih luas di pasar Eropa.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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