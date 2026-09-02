‘Hope’ Karya Na Hong-jin Diputar Lagi di 38 Bioskop CGV, Hadirkan Sensasi 4DX

JawaPos.com – Film ‘Hope’ garapan sutradara Na Hong-jin kembali menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.
Distributor Plus M Entertainment mengumumkan bahwa film tersebut akan menjalani re-screening dalam format 4DX di 38 bioskop CGV mulai 9 hingga 15 September.
Kabar tersebut disampaikan pada 1 September dan turut diberitakan oleh Dispatch.
Tak hanya menawarkan pengalaman sinematik yang lebih intens, penayangan kembali ini juga menghadirkan harga tiket khusus.
Jika tiket 4DX biasanya berada di kisaran 20.000 won, penonton kali ini dapat menyaksikan Hope dengan harga 13.000 won.
Program tersebut menjadi kesempatan bagi penonton yang sebelumnya belum sempat merasakan atmosfer film melalui format 4DX.
Format 4DX disebut semakin menghidupkan berbagai adegan dalam Hope. Kejar-kejaran yang berlangsung di tengah lanskap alam luas hingga aksi kejar-kejaran mobil dikemas secara dinamis, sehingga ketegangan dalam cerita terasa lebih dekat dengan penonton.
Efek gerakan dan getaran yang disesuaikan dengan adegan juga memperkuat sensasi kecepatan.
Dalam beberapa adegan aksi, efek getaran yang hadir mengikuti setiap pergerakan membuat penonton seolah berada langsung di tengah situasi yang terjadi.
Pengalaman tersebut memberikan sensasi realistis, bahkan membuat atmosfer Hopo Port terasa semakin nyata di dalam ruang bioskop.
Pihak terkait mengungkapkan bahwa keputusan untuk menghadirkan kembali Hope dalam format 4DX tidak lepas dari dukungan penonton.
“Berkat dukungan penonton, kami kembali menayangkannya dalam 4DX,” ujar seorang perwakilan, seperti dikutip Dispatch. Mereka berharap Hope dapat memberikan pengalaman sinema yang berbeda melalui format tersebut.
Sementara itu, Hope mengisahkan sebuah cerita yang bermula ketika kepala kantor cabang Hopo Port mendengar kabar mengenai kemunculan seekor harimau dari para pemuda setempat.
Dari kabar tersebut, ia kemudian berhadapan dengan sebuah kenyataan yang sulit dipercaya. Dengan re-screening 4DX pada 9-15 September, film ini kembali menawarkan ketegangan dan pengalaman visual yang lebih mendalam bagi para penonton.
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Jawa Pos
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