Dino SEVENTEEN Rilis Lagu Bertajuk AUTOMATIC, dan Tunjukkan Pesonanya

Dino SEVENTEEN. (Soompi)
JawaPos.com – Memiliki segudang talenta, salah satu anggota boygrup Korea SEVENTEEN, Dino, dikabarkan merilis lagu baru
Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), dengan adanya rilisan tersebut, Dino semakin mempesona dan membuat bangga penggemar
Mencuri perhatian, pada tanggal 3 November pukul 18.00 KST, Dino merilis lagu barunya yang berjudul AUTOMATIC.
Ia juga merilis sebuah film penampilan (performance film), dimana ia mengerahkan seluruh usaha untuk menghibur.
AUTOMATIC menggambarkan perasaan yang mendebarkan saat jatuh cinta, sebuah perasaan yang terasa utuh ketika dua orang bersama.
Dino turut berpartisipasi dalam penulisan dan komposisi lagu tersebut, yang menambah antusiasme tersendiri
Lee Chan atau Dino telah dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, dan rapper Korea Selatan, yang berada di bawah naungan Pledis Entertainment.
Selain sebagai anggota boy band Korea Selatan SEVENTEEN, Dino melakukan debut solonya dengan lagu ‘Wait’ pada 27 November 2023.
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