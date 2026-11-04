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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.59 WIB

Dino SEVENTEEN Tampilkan Pesona Romantis dalam Performance Film Terbaru AUTOMATIC

Dino Seventeen (x @soompi) - Image

Dino Seventeen (x @soompi)

JawaPos.com - Dino SEVENTEEN tunjukkan kemampuan musikalitasnya melalui perilisan lagu solo terbaru berjudul “AUTOMATIC”.

Lagu tersebut dirilis pada 3 November 2026, bersamaan dengan sebuah performance film yang menampilkan penampilan Dino membawakan karya terbarunya.

AUTOMATIC” mengangkat perasaan berdebar ketika seseorang jatuh cinta. Lagu ini menggambarkan hubungan dua orang yang merasa saling melengkapi saat bersama, sekaligus menghadirkan emosi tentang ketertarikan yang tumbuh secara alami.

Menurut laporan Soompi, Dino tidak hanya menjadi penyanyi dalam lagu tersebut, tetapi juga terlibat langsung dalam proses kreatif dengan berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi.

Keterlibatan ini memperlihatkan kontribusinya dalam membangun warna musik solo yang ingin ia tampilkan.

Perilisan “AUTOMATIC” menambah deretan aktivitas musikal Dino di luar kegiatan grup bersama SEVENTEEN.

Sebelumnya, ia juga telah memperluas eksplorasi musik solonya melalui berbagai karya, termasuk aktivitas dengan alter ego Picheolin.

Melalui lagu dan performance film terbaru ini, Dino menghadirkan sisi musikal yang berfokus pada perasaan jatuh cinta dengan nuansa menyegarkan.

Karya tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati pesona Dino dalam aktivitas solonya.

Editor: Hanny Suwindari
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