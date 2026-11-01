'Godzilla Minus Zero' Tayang 3 Hari Lagi, Wujud King Ghidorah Akhirnya Bocor

JawaPos.com - Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di Indonesia pada 4 November mendatang. Jelang waktu penayangannya yang semakin dekat, sekuel dari Godzilla Minus One (2023) ini sedikit demi sedikit akhirnya memperlihatkan wujud King Ghidorah, antagonis utama yang akan menjadi lawan Godzilla di film ini.

Untuk diketahui, King Ghidorah sendiri dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Godzilla. Muncul pertama kali lewat film Ghidorah, The Three-Headed Monster pada 1964, naga emas berkepala tiga ini sudah malang melintang di belasan film Godzilla lewat beragam versi dan kontinuitas cerita yang berbeda-beda.

Ghidorah muncul terakhir kali di Godzilla: King of The Monsters (2019) garapan Hollywood melalui Legendary Pictures. Sementara, Ghidorah versi Jepang garapan Toho Studios terakhir kali dihadirkan pada 2004 silam lewat film Godzilla: Final Wars.

Kini, 22 tahun berlalu sejak versi Jepang terakhir kalinya muncul, sutradara Takashi Yamazaki kembali menghadirkan King Ghidorah lewat film besutan terbarunya ini.

Walau belum ditampilkan secara gamblang di trailer Godzilla Minus Zero, wujud Ghidorah di Godzilla Minus Zero akhirnya bocor secara tidak sengaja dalam bentuk sebuah potret mainan di platform e-commerce Yahoo! Fleamarket. Walau sudah di-take down, hasil capture foto tersebut sudah terlanjur menyebar luas di dunia maya.

Dirilis dengan nama DESKTOP MONSTER collective Vol. 2 – King Ghidorah (2026), wujud Ghidorah dalam Godzilla Minus One bisa dibilang tidak jauh berbeda dari Godzilla: King of The Monsters.

Mainan King Ghidorah versi 'Godzilla Minus Zero'. (Istimewa)

Sosoknya digambarkan sebagai naga emas berkepala tiga dengan dua buntut berduri panjang, serta memiliki sayap yang juga berfungsi sebagai kaki depan.

Meski bentuknya tidak mengalami perubahan yang revolusioner, para jurnalis dan reviewer film yang sudah lebih dulu melakukan screening menyebut bahwa Ghidorah di film ini memiliki kemampuan yang lebih mengerikan dari film-film terdahulu.

Di trailer film, siluet Ghidorah juga sudah ditampilkan dalam sepersekian detik ketika ia menembakkan gravity beam dari mulutnya dan membuat rumah-rumah melayang ke angkasa. Kekuatan ini pula yang disebut-sebut juga akan membuat Godzilla kerepotan, bahkan menjadi bulan-bulanan sang naga.