Takashi Yamazaki Bicara Soal Brutalnya Duel Godzilla versus King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero'

Godzilla Minus Zero. (TOHO)
JawaPos.com - Sutradara Takashi Yamazaki tidak membual ketika ia menjanjikan pertarungan monster yang lebih intens dalam Godzilla Minus Zero.
Kehadiran Godzilla dan King Ghidorah dalam film ini membuat tim produksi harus mengerjakan efek visual dalam skala lebih besar, mulai dari pergerakan monster, kehancuran lingkungan, hingga adegan pertempuran fisik yang sulit diwujudkan melalui teknik pembuatan film tradisional.
Yamazaki mengatakan interaksi antara Godzilla dan Ghidorah menjadi salah satu perhatian utama sejak awal produksi. Ia menilai teknologi digital membuka peluang untuk menghadirkan adegan pertarungan yang sebelumnya sulit direalisasikan pada era suitmation.
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Dalam sebuah petikan wawancara eksklusif dengan GKIDS, Yamazaki membeberkan bahwa dalam menggarap Godzilla Minus Zero, ada pendekatan lain yang ia lakukan dibanding sejumlah film Godzilla terdahulu.
"Pada era suitmation, adegan ketika kedua monster saling mendekat, menggigit, dan melukai satu sama lain merupakan sesuatu yang sulit diwujudkan. Namun, hal tersebut justru menjadi salah satu keunggulan teknologi digital," kata Yamazaki.
"Karena itu, pertarungan antara Godzilla dan monster musuh (King Ghidorah) dalam film ini menjadi perkelahian fisik yang sangat brutal dan belum pernah kami hadirkan sebelumnya. Secara pribadi, saya merasa hasil akhirnya sangat segar dan memuaskan," kata Yamazaki.
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Apa yang dikatakan Yamazaki memang bukan isapan jempol. Godzilla dan King Ghidorah betul-betul melakukan pertempuran berdarah layaknya dua karnivora raksasa yang saling mencabik dan menggigit disertai darah segar dan daging yang terkoyak.
Dengan hasil yang sudah ditampilkan di layar lebar, Yamazaki mengaku sangat puas. "Ketika memeriksa adegan-adegan pertarungan yang intens, saya tidak bisa menahan senyum. Saya benar-benar terpukau dan terus berpikir, 'Ini luar biasa'," katanya.
Keberhasilan tersebut, menurut Yamazaki, bukan terutama disebabkan oleh inovasi teknologi, melainkan peningkatan kecepatan kerja yang memungkinkan dirinya dan kru yang bekerja melakukan lebih banyak percobaan.
"Untuk tim tata suara, khususnya suara pesawat tempur, kami merekam suara mesin asli dari pesawat yang sedang terbang. Saya sangat terkesan ketika tim tata suara mampu menciptakan frekuensi rendah yang terasa beresonansi hingga ke dalam tubuh penonton," katanya.
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