Godzilla Minus Zero: Menggantungkan Asa Pada Monster Raksasa untuk Membunuh Naga Berkepala Tiga

JawaPos.com - Entri terbaru franchise Godzilla, yakni Godzilla Minus Zero, akhirnya rilis di layar lebar seluruh dunia. Film besutan sutradara Takashi Yamazaki ini lahir dari buah kesuksesan besar film pendahulunya, Godzilla Minus One (2023) yang menyabet Piala Oscar kategori Best Visual Effects di ajang Academy Awards 2024.

Mengisahkan 2 tahun setelah peristiwa di film pertama, Godzilla Minus Zero menawarkan teror yang bereskalasi dua kali lipat. Jika dalam Minus One Jepang hanya berkutat melawan Godzilla, Minus Zero menghadirkan satu kaiju atau monster raksasa lain yang lebih mengerikan.

Kaiju yang juga lahir dari Toho Studios, 'rumah' tempat Godzilla diciptakan pada 1954 silam. Seekor naga emas berkepala tiga bernama King Ghidorah.

Untuk diketahui, King Ghidorah adalah sosok monster yang sudah enam dekade lebih didapuk sebagai musuh bebuyutan Godzilla. Muncul pertama kali di film berjudul Ghidorah, The Three-Headed Monster (1964), sosoknya yang begitu ikonik membuatnya nyaris tidak bisa dipisahkan dengan Godzilla.

Pertarungan akbar kedua kaiju ini sudah berulang kali disajikan lewat rangkaian plot yang berbeda-beda seiring pergantian era dan kontinuitas cerita.

Godzilla Minus Zero mengambil latar di tahun 1949, di mana Jepang masih berupaya bangkit dari kehancuran masif dan trauma kolektif pada penduduknya akibat dampak bom atom Perang Dunia II pada 1945 dan amukan Godzilla pada 1947.

Eks pilot kamikaze Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), protagonis utama film, diceritakan akhirnya menikahi kekasihnya, Noriko (Minami Hamabe) yang terjangkit oleh fenomena misterius bernama Godzilla cells di film pertama. Meski kondisi sulit, keduanya menjalani hidup dengan bahagia bersama putri asuh mereka, Akiko (Sae Nagatani).

Di tengah proses itu, Negeri Matahari Terbit dikejutkan oleh serangan kaiju baru di kota Matsumoto. Amukan kaiju berbentuk naga bersayap tersebut lantas menarik perhatian Large-Scale Disaster Response Bureau, organisasi milik pemerintah pimpinan eks marinir dan ilmuwan Kenji Noda (Hidetaka Yoshioka), sosok yang ikut andil menghancurkan Godzilla bersama Shikishima dua tahun lalu.

Lewat penjelasan ahli biologi Kanji Murakami (Min Tanaka), terungkap bahwa naga tersebut awalnya merupakan organisme berbentuk tentakel dari sebuah meteor yang jatuh di hutan kawasan Matsumoto. Tentakel itu kemudian mulai memakan hewan-hewan yang ada di hutan, mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar.