Lee Min Ki Kembali Jadi Detektif “Human AI” di Crash 2

Lee Min Ki (x @hallyuforums)
JawaPos.com - Lee Min Ki kembali menyapa penonton melalui drama Crash 2: Road of Rage. Ia kembali memerankan Cha Yeon Ho, detektif dari tim Traffic Crime Investigation (T.C.I) yang dikenal memiliki kemampuan analisis luar biasa.
Menjelang penayangan musim kedua, tim produksi merilis foto karakter terbaru yang memperlihatkan perkembangan sang detektif setelah menangani berbagai kasus berbahaya.
Menurut laporan allkpop, foto terbaru tersebut menampilkan Cha Yeon Ho dengan ciri khas kacamata bulat dan tatapan tajam saat menganalisis kasus.
Ia juga terlihat mengenakan seragam judo, memberi petunjuk bahwa kemampuan fisiknya turut berkembang.
Di foto lainnya, Yeon Ho tampak tersenyum bersama rekan-rekan satu tim, memperlihatkan sisi yang lebih hangat dibandingkan musim pertama.
Cha Yeon Ho dijuluki “human AI” karena kecermatan analisis dan kemampuannya menemukan petunjuk kecil yang kerap terlewatkan orang lain.
Dalam musim terbaru, kecerdasan dan ketenangannya tetap menjadi kekuatan utama. Namun, Lee Min Ki mengungkapkan bahwa karakternya kini lebih mudah tersentuh secara emosional oleh orang-orang di sekitarnya.
Perubahan tersebut menunjukkan perkembangan hubungan Yeon Ho dengan rekan kerja setelah melewati berbagai pengalaman bersama.
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