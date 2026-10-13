Crash 2 Umumkan Tanggal Tayang, Jisung NCT Gabung Lee Min Ki dan Kwak Sun Young

crash 2 (x @soompi)
JawaPos.com - Drama Korea Crash 2 kembali menghadirkan aksi investigasi kejahatan lalu lintas dengan cerita yang lebih luas.
Pada 13 Oktober 2026, ENA merilis cuplikan di balik layar pembacaan naskah yang memperlihatkan para pemain kembali berkumpul untuk musim kedua.
Menurut laporan Soompi, drama ini akan tayang perdana pada 16 November 2026, dengan Lee Min Ki, Kwak Sun Young, Heo Sung Tae, Lee Ho Chul, dan Moon Hee kembali memerankan karakter mereka, sementara Jisung NCT bergabung sebagai pemain baru.
Musim pertama Crash yang tayang pada 2024 mengangkat kisah tim Traffic Crime Investigation (TCI) dalam memburu pelaku kejahatan di jalan raya.
Drama ini menarik perhatian berkat tema investigasi yang berfokus pada tindak kriminal lalu lintas, termasuk kecelakaan yang disengaja dan berbagai pelanggaran serius.
Pada musim kedua, tim TCI menghadapi tantangan lebih besar setelah lingkup penyelidikan mereka berkembang menjadi unit investigasi regional yang menangani kasus di berbagai wilayah.
Lee Min Ki kembali sebagai Cha Yeon Ho, penyelidik dengan kemampuan analisis tajam yang mampu mengungkap penyebab kecelakaan melalui petunjuk terkecil.
Sementara itu, Kwak Sun Young kembali memerankan Min So Hee, anggota tim yang mengandalkan kemampuan bela diri dan naluri investigasi kuat.
Heo Sung Tae juga hadir sebagai pemimpin tim Jung Chae Man, sosok yang menjadi sandaran rekan-rekannya di tengah berbagai kasus sulit.
Lee Ho Chul kembali sebagai Woo Dong Gi, analis kejahatan lalu lintas dengan kemampuan observasi dan pengolahan data yang mumpuni.
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