Lee Min Ki, Kwak Sun Young hingga Jisung NCT akan Menghadirkan Ketegangan, Simak di Drama Crash 2

JawaPos.com – Aksi dari Lee Min Ki sebentar lagi dapat disaksikan dalam drama Korea bertajuk Crash 2, dimana mereka telah merilis poster dan teaser baru

Dilansir dari Soompi, Senin (2/11), di musim 1 tahun 2024, drama ini mengikuti tim Investigasi Kejahatan Lalu Lintas (T.C.I.) yang tanpa henti mengejar para pelaku kejahatan di jalan raya.

Terlihat adegan kejar-kejaran intens saat tim melacak para penjahat, Cha Yeon Ho (Lee Min Ki) berkata, “Sejak dia duduk di kursi penumpang hari itu, dia memang sudah ditakdirkan untuk mati."

Kemudian Min So Hee (Kwak Sun Young) berseru, "T.C.I akhirnya punya kantor sendiri,"sebuah momen yang menunjukkan bahwa berbagai kesulitan sehari-hari tetap ada.

Makin seru, kesulitan itu muncul bahkan setelah tim tersebut dipromosikan menjadi unit investigasi regional.

Karakter Ji Dae Se (Jisung NCT), yang penuh dengan antusiasme, muncul dengan tindakan-tindakan tak terduga.

Bahkan anggota tim T.C.I lainnya dibuat takjub oleh Ji Dae Se, dengan berkomentar, "Dia jauh lebih gila daripada yang kubayangkan."