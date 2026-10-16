Aktor Senior Yadi Timo Meninggal, Penulis Skenario Joko Nugroho Kenang Sosoknya

Aktor Senior Yadi Timo tutup usia. (Instagram: saktiactorstudio)

JawaPos.com - Aktor senior Yadi Timo atau Yadi Mulyadi meninggal dunia pada hari ini, Jumat (16/10) dalam usia 66 tahun. Kepergiannya menyisakan kenangan bagi rekan-rekannya yang pernah bekerja dan belajar bersama almarhum.

Kabar duka tersebut salah satunya disampaikan oleh penulis skenario Joko Nugroho melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @jokonugroho2115. Dalam unggahan tersebut, Joko mengenang Yadi Timo sebagai senior sekaligus sahabat yang memiliki karakter kuat, kritis, dan tidak takut dalam menyampaikan pendapat.

“RIP Yadi Timo. Subuh baru saja beranjak, hari baru saja dimulai. Terhenyak membaca kabar, satu teman baik pergi. Kakak kelas, teman baik, pengkritik pedas yang pernah bertukar ilmu penyutradaraan di atas panggung,” tulis Joko Nugroho.

Hubungan Joko dengan almarhum bukan sekadar pertemanan di lingkungan kerja. Yadi menjadi salah satu sosok yang memberikan pelajaran berharga tentang proses kreatif, kedisiplinan, hingga pengalaman menghadapi dinamika produksi film.

Salah satu kenangan yang membekas adalah ketika Yadi menantang Joko untuk membuat cerita yang pantas diperankan olehnya. Tantangan tersebut menjadi bagian dari interaksi mereka sebagai sesama pekerja seni. Setelah membaca hasilnya, Yadi Timo memberikan apresiasi yang sampai kini terus diingat Joko.

"Lalu ketika kami sama-sama melihat hasilnya, dengan tetap pedas dia memuji, 'gue nggak pernah ngajarin lo bikin se keren ini, darimana lo belajar?," katanya menirukan perkataan almarhum.

Joko juga mengenang Yadi Timo termasuk sosok yang menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata. Joko menceritakan pengalaman ketika dirinya diajak untuk pertama kali mendatangi lokasi syuting oleh Yadi.