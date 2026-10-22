Drama Romansa Baru ‘Next Seat, Francesca’ Rilis Teaser, Intip Kisah Kim Hyun Jin

JawaPos.com – Menarik perhatian dengan alur ceritanya, drama Korea berjudul Next Seat, Francesca (judul harfiah) mengkonfirmasi tanggal penayangan perdananya.

Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), dengan dibintangi Kim Hyun Jin, drama ini akan tayang perdana pada 6 November.

Next Seat, Francesca merupakan spin-off yang memperluas semesta dari sitkom hit MBC tahun 2005, Hello, Francesca.”

Bercerita tentang vampir yang hidup di antara manusia, drama baru ini mengambil latar di sekolah menengah dan mengemas ulang kisahnya sebagai drama romansa remaja.

Pi Na Young (Han Su A), merupakan seorang vampir yang berjuang untuk beradaptasi dengan dunia manusia setelah pindah dari Rumania.

Makin seru, ia bertemu dengan Jang Woo Joo (Kim Hyun Jin), seorang ketua kelas teladan yang ia temui di sekolah.

Terlihat dalam poster, Pi Na Young berpose dengan latar belakang ungu misterius sambil menempelkan jari ke bibirnya.

Tertulis, “Seorang vampir yang menyamar sebagai manusia biasa muncul di sekolah,” memicu rasa penasaran mengenai kehidupan ganda yang penuh risiko tersebut.

Akan ada penampilan khusus dari instruktur matematika sungguhan, Chung Seung Je, serta komedian Yoo Young Woo.