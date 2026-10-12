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Aulia Ramadhani
Senin, 12 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Video di Balik Layar dirilis, Lee Jun Hyuk, Seo Hyun Woo, Berpendapat tentang The Ordinary Jackpot

Pemeran The Ordinary Jackpot. (Soompi) - Image

Pemeran The Ordinary Jackpot. (Soompi)

JawaPos.com - Video di balik layar (making-of) telah dirilis drama Korea The Ordinary Jackpot yang menarik perhatian.

Dikutip dari Soompi, Senin (12/10),  episode 9 dan 10 ini menampilkan suasana lokasi syuting yang penuh semangat serta kerja sama tim yang luar biasa dari para aktor.

 Mulai dari ide-ide improvisasi tanpa henti dan profesionalisme, mereka tampilkan demi kesuksesan drama ini.

Berperan sebagai Gong Eun Tae, Lee Jun Hyuk,mengungkapkan rasa bangganya melihat para aktor menikmati pengalaman syuting drama ini.

Ia menambahkan, "Senang rasanya melihat semua orang memiliki rasa sayang terhadap proyek ini."

Seo Hyun Woo, yang berperan sebagai Yang Joon Ho, menyoroti bromance tak terduga antara karakternya dan Gong Eun Tae.

Rasa sayangnya terhadap Tim Penjualan 5 (Sales Team 5) ia tunjukkan serta membahas suasana yang menyenangkan di lokasi syuting.

"Kami menjalani syuting dengan penuh kegembiraan, jadi saya merasa lega, dan  akan sangat merindukannya,” ungkapnya

Editor: Novia Tri Astuti
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