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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Jeonghan dan Joshua SEVENTEEN Rilis Teaser MV “12 o’clock”

JxJ (x @soompi) - Image

JxJ (x @soompi)

JawaPos.com - Jeonghan dan Joshua makin dekat dengan debut unit mereka melalui proyek JxJ.

Menurut laporan allkpop, keduanya merilis teaser resmi video musik untuk lagu utama “12 o’clock” dari mini album perdana berjudul DREAMSCAPE.

Cuplikan tersebut langsung menarik perhatian berkat perpaduan konsep misterius dan nuansa musik yang enerjik.

Dalam teaser tersebut, Jeonghan dan Joshua menampilkan visual yang memikat dengan atmosfer sinematik. Keduanya terlihat berpindah di antara suasana siang yang terasa tidak nyata dan pemandangan malam yang misterius.

Perpaduan pencahayaan, gaya visual, serta aura elegan keduanya membuat teaser tersebut terasa seperti film fesyen dengan sentuhan fantasi.

Tak hanya mengandalkan penampilan visual, cuplikan lagu “12 o’clock” juga memperdengarkan potongan musik yang adiktif.

Lagu ini mengusung genre dance-rock dengan sentuhan disco dan funk era 1970-an hingga 1980-an yang diolah secara modern.

Karakter vokal Jeonghan dan Joshua yang matang dan santai memberikan warna tersendiri pada lagu tersebut.

Teaser itu turut menampilkan makhluk misterius dengan tubuh menyerupai ular dan bulu merak. Bentuknya yang melingkar sambil menggigit ekornya sendiri mengingatkan pada simbol Ouroboros, yang kerap dikaitkan dengan siklus dan pengulangan.

Kemunculan simbol tersebut menambah rasa penasaran penggemar terhadap makna visual yang akan diungkap dalam video musik lengkap.

Editor: Hanny Suwindari
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