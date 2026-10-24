Kisah Cinta Vampir dan Manusia, Next Seat Francesca Rilis Teaser Jelang Tayang November

JawaPos.com - Kim Hyun Jin dan Han Su A hadirkan kisah romansa unik melalui drama Korea terbaru berjudul Next Seat, Francesca.

Menurut laporan Soompi, platform streaming Wavve mengumumkan bahwa drama orisinal tersebut akan tayang perdana pada 6 November 2026.

Serial ini merupakan spin-off dari sitkom MBC populer Hello, Francesca yang tayang pada 2005, dengan cerita baru berlatar kehidupan sekolah menengah.

Han Su A memerankan Pi Na Young, seorang vampir yang datang dari Rumania dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia.

Untuk menyembunyikan identitas aslinya, ia menyamar sebagai siswi pindahan. Sementara itu, Kim Hyun Jin berperan sebagai Jang Woo Joo, ketua kelas teladan yang bercita-cita masuk sekolah kedokteran dan mendapat tugas membantu Na Young beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

Teaser yang dirilis memperlihatkan Na Young berusaha menjalani kehidupan sebagai remaja biasa meskipun menyimpan rahasia besar.

Dalam salah satu adegan, pelayannya yang diperankan komedian Yoo Young Woo memanggilnya dengan tergesa-gesa agar segera pergi ke sekolah.

Na Young kemudian memulai kehidupan barunya, sementara Woo Joo berusaha membimbingnya menghadapi berbagai situasi yang belum pernah ia alami sebagai vampir.

Hubungan keduanya mulai berkembang ketika Woo Joo semakin terlibat dalam keseharian Na Young. Namun, kedekatan tersebut tidak berjalan tanpa hambatan.