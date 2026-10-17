Enam Bintang Muda Korea Pamer Gaya Berbeda di Foto Terbaru Final Interview

final interview (x @tang_kira)

JawaPos.com - Film Korea terbaru Final Interview menarik perhatian melalui perilisan foto-foto karakter yang memperlihatkan sisi berbeda para pemerannya.

Kim Jae Won, Cho Yi Hyun, Shin Seung Ho, Kang You Seok, Kwak Dong Yeon, dan Bae Gang Hee tampil dengan busana kasual yang mencerminkan kepribadian masing-masing karakter.

Foto terbaru ini memberikan gambaran tentang kehidupan para tokoh di luar ruang wawancara yang menjadi pusat konflik cerita.

Menurut laporan Soompi, Final Interview mengisahkan enam kandidat yang berhasil mencapai tahap akhir seleksi kerja di sebuah perusahaan teknologi informasi global.

Di tengah persaingan mendapatkan satu posisi, mereka menemukan amplop misterius berisi rahasia masing-masing kandidat.

Penemuan tersebut memicu kecurigaan dan mengubah proses wawancara menjadi pertarungan psikologis yang penuh ketegangan.

Cho Yi Hyun berperan sebagai Moon Hye In, pengamat tenang yang cermat membaca situasi. Ia tampil mengenakan atasan rajut burgundy yang dipadukan dengan kemeja biru.

Sementara itu, Kim Jae Won memerankan Han Jin Woo, sosok idealis yang memandang dunia dengan pikiran terbuka. Penampilannya memadukan hoodie beritsleting dan mantel abu-abu, menghadirkan kesan santai sekaligus rapi.

Shin Seung Ho tampil dengan jaket kulit, celana denim, kacamata hitam, dan sarung tangan sebagai Baek Seung Bin, pemimpin yang mengutamakan tindakan dan memiliki latar belakang sebagai kapten tim bisbol sekolah.

Kang You Seok memerankan Lee Hee Chan, sosok penengah yang mudah didekati, dengan kardigan rajut abu-abu yang memberikan kesan santai. Kedua karakter ini menghadirkan kepribadian berbeda dalam kelompok yang semakin sulit saling percaya.

Kwak Dong Yeon berperan sebagai Jeon Yo Han, ahli strategi yang jarang memperlihatkan niat sebenarnya. Ia tampil dengan pakaian luar berwarna abu-abu gelap dan kacamata berbingkai logam tipis yang memperkuat kesan intelektual.

Di sisi lain, Bae Gang Hee memerankan Cha Joo Won, seorang perfeksionis dengan riwayat prestasi yang nyaris sempurna. Atasan rajut model off-shoulder yang dikenakannya memberikan kesan elegan sekaligus dingin.

Disutradarai oleh Kim Jung Hoon, Final Interview menggabungkan misteri dan ketegangan psikologis dengan latar persaingan dunia kerja yang kompetitif.