JxJ SEVENTEEN Rilis Tracklist DREAMSCAPE, “12 o'clock” Jadi Lagu Utama

JawaPos.com – SEVENTEEN makin memanaskan antusiasme CARAT menjelang debut unit baru Jeonghan dan Joshua.

Duo yang dikenal dengan nama JxJ tersebut resmi mengungkap tracklist mini album perdana mereka, DREAMSCAPE, yang membawa konsep unik tentang pertemuan antara dunia mimpi dan kenyataan.

Menurut laporan Allkpop, DREAMSCAPE akan berisi total tujuh lagu. Tracklist tersebut terdiri dari “12 o'clock,” “Like You,” “Outside,” “One Plus One,” “Not Personal” (JOSHUA Solo), “Coloring” (JEONGHAN Solo), dan “No Looking Back.” Mini album ini dijadwalkan dirilis pada 19 Oktober 2026.

“12 o'clock” dipilih sebagai title track dan menjadi salah satu lagu yang paling dinantikan. Lagu ini menggambarkan Jeonghan dan Joshua yang mengejar sosok atau sesuatu di dalam mimpi sembari bergerak di antara pukul 12 siang dan 12 malam. Produser sekaligus musisi BUMZU turut berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi lagu tersebut.

DREAMSCAPE juga memberikan ruang bagi masing-masing member untuk menunjukkan warna musik personal. Jeonghan berpartisipasi dalam penulisan lagu “Coloring”, sedangkan Joshua terlibat dalam penulisan dan komposisi “Not Personal”.

Joshua juga tercatat dalam kredit lagu “No Looking Back”, sehingga album ini tidak hanya menjadi proyek unit, tetapi turut memperlihatkan keterlibatan kreatif keduanya.

Konsep DREAMSCAPE sendiri menggambarkan batas antara fantasi yang muncul ketika seseorang tertidur dan cita-cita yang ingin diwujudkan di dunia nyata.

Dua jenis mimpi tersebut diceritakan terus bertemu dan berbenturan, menciptakan dunia musikal yang menggambarkan perjalanan JxJ sebagai “dreamers”.

Setelah perilisan album pada 19 Oktober, Jeonghan dan Joshua juga akan membawa dunia DREAMSCAPE ke atas panggung melalui tur “JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING]”.