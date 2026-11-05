Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Kamis, 5 November 2026 | 14.19 WIB

Seungkwan SEVENTEEN, Ko Kyung Pyo Hadirkan Keseruan dalam Teaser The Great Escape: Urban Legends

Pemeran The Great Escape: Urban Legends. (Soompi) - Image

Pemeran The Great Escape: Urban Legends. (Soompi)

JawaPos.com – Menghadirkan Seungkwan SEVENTEEN, Ko Kyung Pyo, acara Korea The Great Escape: Urban Legends telah merilis teaser dan poster baru

Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), tayang 2 Desember, acara ini menghadirkan petualangan di mana para pemain bekerja sama untuk memecahkan tantangan ruang pelarian (escape room) yang rumit.

Untuk musim terbaru, The Great Escape: Urban Legends, berlatar belakang kisah-kisah urban yang aneh, menampilkan Kim Jong Min, Kim Dong Hyun, Shindong SUPER JUNIOR, Yoo Byung Jae, Ko Kyung Pyo, dan Seungkwan SEVENTEEN

Mereka  terjebak dalam kisah-kisah urban tersebut, berusaha mencari jalan keluar di tengah ketegangan yang terus meningkat.

Menariknya, poster-poster baru menampilkan para anggota yang berusaha meloloskan diri dari ruang sempit yang menyesakkan serta lokasi-lokasi berbahaya.

Terlihat Kim Jong Min tampak terjebak di bawah dinding besar, dengan keterangan, “Sebenarnya di mana kita terjebak?!”

Kemudian, Kim Dong Hyun terlihat berpegangan dengan satu tangan di tempat yang dasarnya bahkan tidak terlihat, sambil berteriak, “Kita harus segera keluar dari sini!”

Shindong berjuang untuk menerobos dinding yang rusak dengan ekspresi putus asa, disertai keterangan, “Yang kuinginkan hanyalah bertahan hidup.”

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dalam The Village Barber 2 Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo Hadirkan Momen Seru - Image
Music & Movie

Dalam The Village Barber 2 Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo Hadirkan Momen Seru

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Kwak Dong Yeon Titip Pesan untuk Ko Kyung Pyo Usai Tinggalkan The Village Barber - Image
Entertainment

Kwak Dong Yeon Titip Pesan untuk Ko Kyung Pyo Usai Tinggalkan The Village Barber

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.18 WIB

Intip Karisma Ko Kyung Pyo Jadi Model Baru Brand Minuman Plant-Based  - Image
Entertainment

Intip Karisma Ko Kyung Pyo Jadi Model Baru Brand Minuman Plant-Based 

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore