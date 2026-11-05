Seungkwan SEVENTEEN, Ko Kyung Pyo Hadirkan Keseruan dalam Teaser The Great Escape: Urban Legends

Pemeran The Great Escape: Urban Legends. (Soompi)
JawaPos.com – Menghadirkan Seungkwan SEVENTEEN, Ko Kyung Pyo, acara Korea The Great Escape: Urban Legends telah merilis teaser dan poster baru
Dilansir dari Soompi, Kamis (5/11), tayang 2 Desember, acara ini menghadirkan petualangan di mana para pemain bekerja sama untuk memecahkan tantangan ruang pelarian (escape room) yang rumit.
Untuk musim terbaru, The Great Escape: Urban Legends, berlatar belakang kisah-kisah urban yang aneh, menampilkan Kim Jong Min, Kim Dong Hyun, Shindong SUPER JUNIOR, Yoo Byung Jae, Ko Kyung Pyo, dan Seungkwan SEVENTEEN
Mereka terjebak dalam kisah-kisah urban tersebut, berusaha mencari jalan keluar di tengah ketegangan yang terus meningkat.
Menariknya, poster-poster baru menampilkan para anggota yang berusaha meloloskan diri dari ruang sempit yang menyesakkan serta lokasi-lokasi berbahaya.
Terlihat Kim Jong Min tampak terjebak di bawah dinding besar, dengan keterangan, “Sebenarnya di mana kita terjebak?!”
Kemudian, Kim Dong Hyun terlihat berpegangan dengan satu tangan di tempat yang dasarnya bahkan tidak terlihat, sambil berteriak, “Kita harus segera keluar dari sini!”
Shindong berjuang untuk menerobos dinding yang rusak dengan ekspresi putus asa, disertai keterangan, “Yang kuinginkan hanyalah bertahan hidup.”
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