Baskara Mahendra dan Yasamin Jasem Beradu Peran di Film Ghosthing

JawaPos.com - Baskara Mahendra dan Yasamin Jasem beradu akting dalam film Ghosthing yang memadukan genre horor dan komedi. Keduanya menjadi pemeran utama dengan karakter yang bertolak belakang, yaitu perias jenazah indigo dan arwah influencer yang belum menerima kematiannya.

Baskara memerankan Alfian, seorang perias jenazah yang terlahir dengan kemampuan melihat makhluk dari dunia lain. Kemampuan tersebut membuat Alfian terbiasa berinteraksi dengan sejumlah arwah dalam kesehariannya.

Kehidupan Alfian yang tenang berubah setelah ia mendapat tugas merias jenazah Maya, seorang influencer yang diperankan Yasamin Jasem. Setelah kematiannya, Maya justru menjadi arwah penasaran dan menolak pergi sebelum mengetahui penyebab kematiannya.

Maya tidak percaya bahwa dirinya meninggal karena serangan jantung. Ia yakin ada seseorang yang menyebabkan kematiannya sehingga meminta Alfian membantu mengungkap misteri tersebut.

Berbeda dengan Alfian yang tenang, Maya digambarkan sebagai sosok yang cerewet, sarkastis,centil, dan penuh drama. Karakter tersebut membuat kehidupan Alfian yang sebelumnya tenang berubah setelah terus diganggu oleh arwah Maya.

Alfian akhirnya membantu Maya dengan sebuah kesepakatan. Ia meminta Maya membantunya menemukan arwah ibunya, Ranti, yang diperankan Mona Ratuliu. Keduanya kemudian bekerja sama untuk mengungkap penyebab kematian Maya dengan batas waktu 40 hari.

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Pertemuan Alfian dan Maya kemudian membawa keduanya dalam penyelidikan terhadap orang-orang yang pernah berada di sekitar Maya semasa hidup. Pencarian tersebut tidak hanya menghadirkan situasi misterius, tetapi juga berbagai kejadian yang menjadi sumber komedi dalam film.

Film Ghosthing disutradarai Arie Aziz dengan skenario yang ditulis Evelyn Afnilia. Selain Baskara Mahendra dan Yasamin Jasem, film produksi Imperial Pictures ini turut dibintangi Tanta Ginting, Chika Waode, Leony VH, Siti Fauziah, Mathias Muchus, Mona Ratuliu, Reinold Lawalata, serta Amel Carla.

Film Ghosthing dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Film berdurasi sekitar 100 menit ini mendapat klasifikasi usia 13 tahun ke atas dari Lembaga Sensor Film dengan tema penyelidikan kematian tidak wajar.