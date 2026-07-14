Main Film Paket Santet, Yasamin Jasem Percaya Ilmu Hitam

JawaPos.com - Yasamin Jasem kembali terlibat dalam film horor berjudul Paket Santet. Proyek debut film horor sutradara Dinna Jasanti itu mengisahkan tentang persahabatan 7 mahasiswa yang menerima paket misterius tanpa pengirim.

Paket tersebut berisi santet mematikan yang mengincar nyawa mereka satu per satu. Sebagai pemeran utama, Yasamin Jasem menyatakan, tema santet yang diusung memiliki kedekatan dengan kehidupannya.

Yasamin Jasem mengaku percaya dengan adanya ilmu hitam yang bisa mencelakai hingga menghilangkan nyawa orang. Sebab, dia pernah mendengar cerita serupa dari banyak orang di sekitarnya.

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"Aku percaya ilmu hitam karena mendengar cerita-cerita dari orang. Nggak mungkin orang bikin cerita tanpa ada banyak yang ngalamin," kata Yasamin saat konferensl pers di CGV fX Sudirman, Jakarta Pusat.

Apalagi, dia meyakini bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam lain yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh semua orang. “Kehidupan masyarakat Indonesia juga kan lumayan dekat dengan hal-hal gaib,” ujar Yasamin Jasem.

Meski begitu, tak dipungkiri ada hal yang mengganjal dan belum bisa diterima oleh logikanya terkait santet. Yakni pemicu seseorang tega melalukan balas dendam melalui ilmu santet demi kepuasan batinnya.

“Yang nggak bisa dipercaya itu kenapa ada orang yang bisa berlalu kayak gitu ke orang lain. Sampai rela bayar juga. Kayak, semenyakitkan apa hidupmu sampai begitu ke orang lain? Prosesnya emang ngeri, tapi itu sih yang menurutku lebih ngeri," ujar Yasamin.