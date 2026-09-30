Raihaanun Hadapi Getirnya Hidup Pascacerai di Beautiful Pain

JawaPos.com - Keluar dari pernikahan yang tidak sehat bukan selalu berarti kehidupan langsung menjadi lebih mudah. Bagi sebagian orang, keputusan untuk pergi justru menjadi awal dari perjuangan panjang untuk membangun kembali kehidupan dari nol.

Gambaran tersebut menjadi inti cerita yang dihadirkan film Beautiful Pain. Film produksi Dapur Film ini mengikuti perjalanan Niken, karakter yang diperankan Raihaanun, seorang ibu dua anak yang memilih meninggalkan rumah tangganya bersama Dirga (Baim Wong) setelah menghadapi hubungan yang berdampak buruk terhadap kehidupannya.

Keputusan Niken bukan tanpa konsekuensi. Ia harus meninggalkan kehidupan yang selama ini memberinya kenyamanan, menghadapi perubahan kondisi ekonomi, sekaligus berhadapan dengan pandangan orang-orang di sekitarnya.

Berikut sejumlah fase berat yang harus dilewati Niken setelah memutuskan mengakhiri pernikahannya.

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1. Meninggalkan Kehidupan Serba Berkecukupan Selama menjalani rumah tangga, Niken terbiasa dengan kehidupan yang mapan bersama Dirga. Namun, kenyamanan materi akhirnya harus ia lepaskan ketika memilih keluar dari hubungan yang dianggap sudah tidak sehat.

Pilihan tersebut membuat Niken harus menghadapi kenyataan baru. Baginya, kebahagiaan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemapanan, tetapi juga tentang mendapatkan kembali ketenangan dan kendali atas kehidupannya.

2. Kembali ke Rumah Sang Ibu Bersama Dua Anak Setelah meninggalkan rumah tangganya, Niken tidak langsung memiliki tempat untuk memulai kehidupan baru. Ia bersama kedua anaknya akhirnya kembali tinggal di rumah sang ibu.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Niken harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di saat bersamaan, ia juga harus memastikan kedua anaknya tetap mendapatkan rasa aman setelah perubahan besar dalam keluarga mereka.