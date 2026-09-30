Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.44 WIB

Raihaanun Hadapi Getirnya Hidup Pascacerai di Beautiful Pain

Salah satu adegan dalam film Beautiful Pain. (istimewa) - Image

Salah satu adegan dalam film Beautiful Pain. (istimewa)

JawaPos.com - Keluar dari pernikahan yang tidak sehat bukan selalu berarti kehidupan langsung menjadi lebih mudah. Bagi sebagian orang, keputusan untuk pergi justru menjadi awal dari perjuangan panjang untuk membangun kembali kehidupan dari nol.

Gambaran tersebut menjadi inti cerita yang dihadirkan film Beautiful Pain. Film produksi Dapur Film ini mengikuti perjalanan Niken, karakter yang diperankan Raihaanun, seorang ibu dua anak yang memilih meninggalkan rumah tangganya bersama Dirga (Baim Wong) setelah menghadapi hubungan yang berdampak buruk terhadap kehidupannya.

Keputusan Niken bukan tanpa konsekuensi. Ia harus meninggalkan kehidupan yang selama ini memberinya kenyamanan, menghadapi perubahan kondisi ekonomi, sekaligus berhadapan dengan pandangan orang-orang di sekitarnya.

Berikut sejumlah fase berat yang harus dilewati Niken setelah memutuskan mengakhiri pernikahannya.

1. Meninggalkan Kehidupan Serba Berkecukupan

Selama menjalani rumah tangga, Niken terbiasa dengan kehidupan yang mapan bersama Dirga. Namun, kenyamanan materi akhirnya harus ia lepaskan ketika memilih keluar dari hubungan yang dianggap sudah tidak sehat.

Pilihan tersebut membuat Niken harus menghadapi kenyataan baru. Baginya, kebahagiaan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kemapanan, tetapi juga tentang mendapatkan kembali ketenangan dan kendali atas kehidupannya.

2. Kembali ke Rumah Sang Ibu Bersama Dua Anak

Setelah meninggalkan rumah tangganya, Niken tidak langsung memiliki tempat untuk memulai kehidupan baru. Ia bersama kedua anaknya akhirnya kembali tinggal di rumah sang ibu.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Niken harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di saat bersamaan, ia juga harus memastikan kedua anaknya tetap mendapatkan rasa aman setelah perubahan besar dalam keluarga mereka.

3. Menghadapi Stigma Setelah Perceraian

Perjalanan Niken tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan tempat tinggal. Ia juga harus menghadapi berbagai penilaian dari lingkungan sekitar.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kisah Cinta Raihaanun dan Maxime Bouttier, Terpaut Usia 14 Tahun di Serial Tante Sonya - Image
Entertainment

Kisah Cinta Raihaanun dan Maxime Bouttier, Terpaut Usia 14 Tahun di Serial Tante Sonya

Rabu, 2 September 2026 | 20.41 WIB

Series Tante Sonya Kisahkan Age-Gap Romance, Maxime Bouttier Akui Mirip dengan Kisah Hidupnya - Image
Entertainment

Series Tante Sonya Kisahkan Age-Gap Romance, Maxime Bouttier Akui Mirip dengan Kisah Hidupnya

Kamis, 9 April 2026 | 18.27 WIB

Semua Akan Baik-Baik Saja Masuk 4 Nominasi, Baim Wong Kenang Kepercayaan Para Pemain - Image
Entertainment

Semua Akan Baik-Baik Saja Masuk 4 Nominasi, Baim Wong Kenang Kepercayaan Para Pemain

Kamis, 10 September 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore