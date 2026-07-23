Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 24 Juli 2026 | 05.10 WIB

Paula Verhoeven Sedih Kiano Dirawat di Rumah Sakit, Netizen hingga Selebriti Banjiri dengan Doa

Paula Verhoeven sedih Kiano jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. (Instagram: paula_verhoeven) - Image

Paula Verhoeven sedih Kiano jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. (Instagram: paula_verhoeven)

JawaPos.com - Paula Verhoeven membagikan kabar kurang menyenangkan tentang putra sulungnya, Kiano Tiger Wong. Anak pertama Paula Verhoeven dan Baim Wong itu jatuh sakit dan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

Kabar tersebut disampaikan Paula melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, ia membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Kiano saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Salah satu video memperlihatkan momen saat Paula sedang menyuapi Kiano yang tengah berada di atas ranjang rumah sakit. Momen lainnya memperlihatkan Paula menemani sang putra beristirahat, bahkan sempat tidur bersama Kiano dan juga putra keduanya, Kenzo.

Unggahan tersebut disertai dengan pesan cukup panjang. Paula mengekspresikan kesedihannya sebagai seorang ibu melihat anaknya harus dirawat di rumah sakit. Paula berharap Kiano dapat segera pulih dan kembali sehat seperti sediakala.

"Paling sedih kalau seorang ibu lihat anaknya terbaring di RS," tulis Paula Verhoeven memberi keterangan pada unggahannya.

Paula kemudian menyampaikan pesan penuh cinta ditujukan kepada putra sulungnya agar selalu menjaga kesehatan dan lebih menyayangi diri sendiri.

"Tolong bantu Mama, kamu jaga diri ya kak. Tolong sayangi badanmu sendiri seperti Mama menyayangi kamu," ujar Paula.

Ia juga mengingatkan Kiano untuk membiasakan pola hidup sehat. Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi hingga beristirahat yang cukup.

"Makan yang sehat, istirahat yang cukup dan jangan tidur kemalaman ya kak," lanjut Paula.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Tak Kerja Sama Langsung dengan Hanania Travel, Paula Verhoeven Berangkat Umrah Lewat Rumpi - Image
Kasuistika

Tak Kerja Sama Langsung dengan Hanania Travel, Paula Verhoeven Berangkat Umrah Lewat Rumpi

Jumat, 12 Juni 2026 | 02.12 WIB

Paula Verhoeven Dicecar Puluhan Pertanyaan saat Diperiksa terkait Kasus Hanania Group - Image
Kasuistika

Paula Verhoeven Dicecar Puluhan Pertanyaan saat Diperiksa terkait Kasus Hanania Group

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.07 WIB

Polda Metro Jaya Periksa Praz Teguh dan Paula Verhoeven terkait Kasus Penggelapan Dana Jamaah Hanania Travel - Image
Kasuistika

Polda Metro Jaya Periksa Praz Teguh dan Paula Verhoeven terkait Kasus Penggelapan Dana Jamaah Hanania Travel

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore