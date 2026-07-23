Paula Verhoeven Sedih Kiano Dirawat di Rumah Sakit, Netizen hingga Selebriti Banjiri dengan Doa

JawaPos.com - Paula Verhoeven membagikan kabar kurang menyenangkan tentang putra sulungnya, Kiano Tiger Wong. Anak pertama Paula Verhoeven dan Baim Wong itu jatuh sakit dan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

Kabar tersebut disampaikan Paula melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, ia membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Kiano saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Salah satu video memperlihatkan momen saat Paula sedang menyuapi Kiano yang tengah berada di atas ranjang rumah sakit. Momen lainnya memperlihatkan Paula menemani sang putra beristirahat, bahkan sempat tidur bersama Kiano dan juga putra keduanya, Kenzo.

Unggahan tersebut disertai dengan pesan cukup panjang. Paula mengekspresikan kesedihannya sebagai seorang ibu melihat anaknya harus dirawat di rumah sakit. Paula berharap Kiano dapat segera pulih dan kembali sehat seperti sediakala.

"Paling sedih kalau seorang ibu lihat anaknya terbaring di RS," tulis Paula Verhoeven memberi keterangan pada unggahannya.

Paula kemudian menyampaikan pesan penuh cinta ditujukan kepada putra sulungnya agar selalu menjaga kesehatan dan lebih menyayangi diri sendiri.

"Tolong bantu Mama, kamu jaga diri ya kak. Tolong sayangi badanmu sendiri seperti Mama menyayangi kamu," ujar Paula.

Ia juga mengingatkan Kiano untuk membiasakan pola hidup sehat. Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi hingga beristirahat yang cukup.