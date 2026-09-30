JxJ Umumkan Tur Journey Into [DREAMING], Sambangi 6 Kota 

jxj (x @pledis_17)

JawaPos.com – JxJ Unit terbaru SEVENTEEN yang beranggotakan Jeonghan dan Joshua, siap membawa penggemar memasuki dunia mimpi melalui tur perdana mereka.

Menurut laporan Soompi, JxJ telah mengumumkan jadwal JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] yang akan digelar di enam kota mulai akhir Oktober 2026 hingga Februari 2027.

Rangkaian tur akan dibuka di Incheon, Korea Selatan, pada 30 Oktober hingga 1 November 2026.

Setelah itu, Jeonghan dan Joshua akan melanjutkan perjalanan ke Saitama pada 21-22 November, Makau pada 11-12 Desember, Taipei pada 9-10 Januari 2027, Busan pada 30-31 Januari, dan ditutup di Hong Kong pada 20-21 Februari 2027.

Tur tersebut menjadi bagian dari promosi mini album debut JxJ bertajuk DREAMSCAPE yang dijadwalkan dirilis pada 19 Oktober 2026.

Album ini mengeksplorasi pertemuan antara fantasi yang muncul dari alam bawah sadar dan berbagai ideal yang ingin diwujudkan di dunia nyata.

Konsep DREAMSCAPE kemudian diperluas ke atas panggung melalui Journey Into [DREAMING]. Jeonghan dan Joshua akan membawa CARAT memasuki ruang pertunjukan yang digambarkan sebagai dunia surealis, misterius, dan penuh nuansa seperti mimpi.

Poster tur yang telah dirilis juga menampilkan keduanya dengan visual yang memperkuat atmosfer tersebut.

Bagi Jeonghan dan Joshua, proyek ini menjadi momen spesial sebagai unit baru setelah sebelumnya keduanya dikenal sebagai bagian dari vocal team SEVENTEEN.

Jeonghan juga baru kembali beraktivitas setelah menyelesaikan wajib militer pada Juni 2026, sementara proyek JxJ menjadi aktivitas unit pertama Joshua sejak debut bersama SEVENTEEN.

Dengan enam kota yang telah diumumkan, JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] akan menjadi perjalanan internasional pertama JxJ sebagai duo.