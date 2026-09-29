N.Flying Umumkan Comeback, Mini Album ke-9 Still Rilis Oktober

n.flying (x @NFlyingofficial)
JawaPos.com – N.Flying kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru pada musim gugur tahun ini. Menurut laporan allkpop, FNC Entertainment mengumumkan bahwa band tersebut akan merilis mini album ke-9 berjudul Still pada 8 Oktober 2026.
Comeback ini menjadi kelanjutan perjalanan musik N.Flying dengan karakter emosional yang selama ini melekat pada karya mereka.
Album Still akan mengangkat kisah tentang berbagai hal yang tetap bertahan meski waktu terus berjalan. Sebelum album dirilis, N.Flying juga dijadwalkan menghadirkan single pra-rilis berjudul “A Known Ending” pada 28 September. Lagu tersebut menjadi pembuka menuju era baru yang telah dipersiapkan grup.
Penggemar sebenarnya sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai materi comeback ini ketika N.Flying membawakan lagu “Ember” dan “Space Dust” untuk pertama kalinya dalam tur nasional mereka, 2026 N.Flying LIVE '&CON5 : into REM'.
“Ember” menggambarkan perasaan seseorang yang masih mempertahankan emosi penuh gairah dari masa lalu, meski dirinya mungkin tidak lagi memiliki tempat yang sama di hati seseorang.
Lagu tersebut juga menarik perhatian karena memadukan atmosfer tenang dengan intensitas yang perlahan terasa semakin kuat.
Seluruh lirik “Ember” ditulis dalam bahasa Korea, memberikan warna emosional yang semakin dekat dengan karakter musikal N.Flying. Sebelumnya, band ini juga telah memperkenalkan dua lagu baru tersebut kepada penggemar melalui penampilan langsung dalam tur mereka.
Comeback Still hadir setelah N.Flying merilis single digital “In Between Seasons” pada Juni 2026. Sebelumnya, mereka juga merilis album penuh kedua Everlasting pada Mei 2025.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah lagu lama N.Flying seperti “Rooftop”, “Blue Moon”, dan “Flashback” kembali mendapatkan perhatian, sementara “Autumn Dream” dari album YAHO juga sempat masuk kembali ke tangga lagu real-time Bugs.
Dengan rangkaian jadwal tersebut, N.Flying akan memasuki babak baru melalui Still pada Oktober mendatang. Album mini ke-9 ini diharapkan memperlihatkan perkembangan musikal mereka sekaligus mempertahankan kekuatan emosional yang menjadi ciri khas band.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022