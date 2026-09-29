N.Flying Umumkan Comeback, Mini Album ke-9 Still Rilis Oktober

JawaPos.com – N.Flying kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru pada musim gugur tahun ini. Menurut laporan allkpop, FNC Entertainment mengumumkan bahwa band tersebut akan merilis mini album ke-9 berjudul Still pada 8 Oktober 2026.

Comeback ini menjadi kelanjutan perjalanan musik N.Flying dengan karakter emosional yang selama ini melekat pada karya mereka.

Album Still akan mengangkat kisah tentang berbagai hal yang tetap bertahan meski waktu terus berjalan. Sebelum album dirilis, N.Flying juga dijadwalkan menghadirkan single pra-rilis berjudul “A Known Ending” pada 28 September. Lagu tersebut menjadi pembuka menuju era baru yang telah dipersiapkan grup.

Penggemar sebenarnya sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai materi comeback ini ketika N.Flying membawakan lagu “Ember” dan “Space Dust” untuk pertama kalinya dalam tur nasional mereka, 2026 N.Flying LIVE '&CON5 : into REM'.

“Ember” menggambarkan perasaan seseorang yang masih mempertahankan emosi penuh gairah dari masa lalu, meski dirinya mungkin tidak lagi memiliki tempat yang sama di hati seseorang.

Lagu tersebut juga menarik perhatian karena memadukan atmosfer tenang dengan intensitas yang perlahan terasa semakin kuat.

Seluruh lirik “Ember” ditulis dalam bahasa Korea, memberikan warna emosional yang semakin dekat dengan karakter musikal N.Flying. Sebelumnya, band ini juga telah memperkenalkan dua lagu baru tersebut kepada penggemar melalui penampilan langsung dalam tur mereka.

Comeback Still hadir setelah N.Flying merilis single digital “In Between Seasons” pada Juni 2026. Sebelumnya, mereka juga merilis album penuh kedua Everlasting pada Mei 2025.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah lagu lama N.Flying seperti “Rooftop”, “Blue Moon”, dan “Flashback” kembali mendapatkan perhatian, sementara “Autumn Dream” dari album YAHO juga sempat masuk kembali ke tangga lagu real-time Bugs.