Junho 2PM dan Kazuha LE SSERAFIM Bergabung di “Kian’s Bizarre B&B 2”

junho dan kazuha (x @zapzee_net)
JawaPos.com – Netflix hadirkan variety show unik “Kian’s Bizarre B&B”. Menurut laporan allkpop, Kian84 kembali membuka penginapan dengan tim baru yang terdiri dari Lee Junho 2PM, Kazuha LE SSERAFIM, dan mantan atlet voli Kim Yeon Koung.
Season 2 tayang mulai 22 September 2026, sekitar satu tahun lima bulan setelah musim pertamanya.
Jika musim pertama mengambil lokasi di penginapan terapung dekat Ulleungdo, kali ini suasananya berubah drastis.
Cabang kedua “Kian’s Bizarre B&B” dibangun di kawasan pegunungan Daegwallyeong dengan latar musim dingin.
Penginapan tersebut juga dibuat lebih besar dibandingkan musim sebelumnya sehingga pekerjaan yang harus dilakukan para anggota menjadi semakin banyak.
Junho dan Kazuha bukan sekadar hadir sebagai tamu, melainkan ikut menjalankan penginapan bersama Kian84.
Junho mengambil peran sebagai anggota serba bisa yang menangani berbagai pekerjaan, mulai dari memasak hingga bersih-bersih.
Sementara itu, Kazuha sebagai anggota termuda bertugas membantu operasional sekaligus dikenal berani menyampaikan pendapatnya.
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Jawa Pos
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