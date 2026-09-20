Park Junil Tampil Berani Lewat Single Terbaru “BREAK IT”

JawaPos.com – Park Junil tunjukkan sisi berbeda melalui single digital terbarunya, “BREAK IT”. Lagu tersebut resmi dirilis pada 9 September 2026, sekitar lima bulan setelah ia memulai debut solo dengan “ECHO”.

Jika karya debutnya lebih menonjolkan vokal emosional dan pembawaan ekspresif, “BREAK IT” hadir dengan energi yang jauh lebih kuat dan intens.

“BREAK IT” memadukan suara industrial yang berat dengan bassline energik sehingga menghasilkan atmosfer musik yang dinamis.

Konsep lagu terinspirasi dari dunia digital dengan sistem biner angka nol dan satu sebagai salah satu motif utamanya.

Melalui liriknya, Park Junil menyampaikan keinginan untuk meruntuhkan batas antara dunia virtual dan realitas sekaligus melepaskan diri dari berbagai kerangka yang telah ditentukan.

Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam konsep visual yang berani. Foto konsep dan video musik “BREAK IT” menampilkan styling yang mencolok, perpaduan warna kontras, serta pencahayaan dramatis.

Koreografi intens Park Junil juga menjadi bagian penting yang memperkuat karakter agresif dan penuh energi dari lagu tersebut.

Menurut laporan allkpop, Park Junil juga langsung memperkenalkan “BREAK IT” melalui panggung MBC every1 “Show Champion” pada hari yang sama dengan perilisan single.

Penampilannya mendapat perhatian berkat ekspresi panggung serta koreografi yang menunjukkan perubahan besar dari citra musik yang ia tampilkan saat debut.