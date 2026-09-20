Redoor Rilis Mini Album Keempat “Memory” Jelang Konser di Olympic Hall

Redoor (x @tang_kira)
JawaPos.com – Redoor menyapa penggemar lewat mini album keempat berjudul “Memory”. Album tersebut dirilis secara digital pada 16 September 2026, hanya beberapa hari sebelum mereka menggelar dua konser solo di Seoul.
Kehadiran “Memory” menjadi momen spesial karena karya terbaru ini akan menjadi bagian penting dari penampilan mereka di atas panggung.
“Memory” terdiri dari enam lagu yang mengeksplorasi berbagai kenangan tentang cinta serta hubungan yang pernah hadir dalam kehidupan seseorang.
Lagu utama “Ageha” mengangkat kisah dua orang yang menyadari bahwa hubungan mereka sudah tidak sehat, tetapi tetap kesulitan untuk benar-benar meninggalkannya.
Kenangan indah yang pernah mereka bagikan membuat keduanya terus kembali meski hubungan perlahan menuju kehancuran.
Menurut laporan allkpop, Redoor sebelumnya telah memperkenalkan “Ageha” melalui teaser video musik yang dirilis pada 15 September.
Teaser tersebut memadukan melodi lagu dengan penampilan tari dan memberikan gambaran mengenai atmosfer emosional yang dibawa dalam mini album terbaru mereka.
Perilisan “Memory” juga menjadi pemanasan menuju konser solo Redoor yang akan berlangsung di Olympic Hall, Olympic Park, Seoul, pada 26 dan 27 September 2026.
Konser yang juga menggunakan nama “Memory” itu akan menghadirkan lagu-lagu dari mini album terbaru sekaligus sejumlah karya yang telah dirilis sebelumnya.
Kedua pertunjukan tersebut telah terjual habis, sekaligus menjadi konser solo dengan venue terbesar yang pernah mereka gelar hingga saat ini.
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