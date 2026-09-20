K-Drama Favorit yang Tak Bosan Ditonton Ulang, Ini Daftar Lengkapnya

JawaPos.com – Pecinta drama Korea punya alasan untuk bernostalgia. Dalam rangka menyambut K-Drama Day yang akan berlangsung pada 25 September, Soompi merilis daftar lebih dari 45 drama Korea yang masuk dalam koleksi “Most Rewatched K-Dramas”.

Daftar tersebut menjadi bagian dari perayaan International K-Drama Day yang digelar oleh Rakuten Viki, dengan menghadirkan berbagai pilihan drama dari beragam genre.

Sejumlah judul populer dari berbagai era kembali mendapat sorotan. Soompi mencantumkan Lovely Runner, Doom at Your Service, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Her Private Life, Guardian: The Lonely and Great God, hingga Tale of the Nine-Tailed.

Deretan drama ini menawarkan kisah mulai dari romansa, fantasi, perjalanan waktu, hingga cerita supernatural yang membuat penonton mudah kembali tenggelam dalam ceritanya.

Drama dengan nuansa ringan juga memenuhi daftar tersebut. True Beauty, Mr. Queen, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, My ID is Gangnam Beauty, Heirs, My Love From the Star, dan Strong Woman Do Bong Soon menjadi beberapa judul yang turut dipilih.

Menurut Soompi, koleksi tersebut disusun untuk menghadirkan drama-drama yang telah meninggalkan kesan kuat dan cocok ditonton kembali oleh penggemar K-drama.

Daftar ini juga menyajikan cerita dengan konflik yang lebih intens. Flower of Evil, Happiness, The Penthouse, dan SKY Castle menawarkan ketegangan melalui kisah kriminal, survival, intrik keluarga, hingga persaingan sosial.

Sementara itu, The Red Sleeve, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan W menghadirkan perpaduan genre yang membuat cerita terasa semakin berwarna.

Bagi pencinta drama Korea generasi sebelumnya, sejumlah judul klasik juga masih mendapat tempat.