Crawl 2 Dibintangi Mason Gooding dan Emily Rudd, Tayang Juli 2027 

crawl 2 (x @discussingfilm)

JawaPos.com – Teror buaya raksasa dari Crawl akan kembali meneror layar lebar. Menurut laporan Variety, Paramount Pictures telah menetapkan 16 Juli 2027 sebagai tanggal rilis sekuel film horor tersebut.

Film yang hingga kini belum memiliki judul resmi itu akan dibintangi Mason Gooding dan Emily Rudd dalam sebuah kisah survival baru.

Sekuel ini kembali mempertemukan tim kreatif di balik film Crawl yang dirilis pada 2019. Alexandre Aja kembali duduk di kursi sutradara sekaligus menjadi produser bersama Craig Flores dan Sam Raimi. Sementara itu, Gregory Levasseur, Kevan Van Thompson, dan Zainab Azizi dipercaya sebagai executive producer.

Berbeda dari film pertamanya yang berpusat pada perjuangan bertahan hidup di tengah badai dan banjir besar, sekuel ini kembali menghadirkan ancaman dari reptil pemangsa tersebut dalam cerita survival terbaru.

Film Crawl pertama menjadi kejutan di box office pada 2019 dan meraih pendapatan global hampir 92 juta dolar AS, sehingga membuka jalan bagi pengembangan cerita lanjutan.

Kehadiran Mason Gooding dan Emily Rudd membawa wajah baru ke dalam waralaba tersebut. Gooding dikenal melalui Scream dan sejumlah film horor lainnya, sedangkan Rudd semakin dikenal berkat perannya sebagai Nami dalam serial Netflix One Piece. Keduanya akan menjadi pusat cerita dalam petualangan menghadapi ancaman buaya di film terbaru ini.

Paramount juga mengumumkan perubahan jadwal untuk film horor lainnya, Heart Eyes 2. Film tersebut dimajukan satu pekan dan kini dijadwalkan tayang pada 4 Februari 2028, dari jadwal sebelumnya pada 11 Februari 2028.

Dengan kembalinya Alexandre Aja serta hadirnya Mason Gooding dan Emily Rudd, sekuel Crawl mulai menarik perhatian penggemar film survival-horror.