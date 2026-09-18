Teaser Kedua “ENOuGH” Dirilis, Hongjoong ATEEZ Hadapi Perjalanan Tanpa Ujung 

JawaPos.com – Hongjoong ATEEZ mengajak penggemar menyelami kisah misterius melalui teaser video musik kedua untuk lagu solo terbarunya, “ENOuGH”.
Teaser yang dirilis pada 17 September tersebut memperlihatkan Hongjoong berada di depan webcam sambil menyampaikan monolog tentang sebuah perjalanan menuju tempat yang belum diketahui.
Dalam cuplikan tersebut, Hongjoong membuka kisahnya dengan menggambarkan perjalanan yang tidak memiliki akhir. Ia mengaku tidak mengetahui apa yang akan menantinya di depan, apakah sesuatu yang baru atau bahkan seseorang.
Meski penuh ketidakpastian, ia tetap memilih untuk memulai perjalanan tersebut dan berharap apa yang berada di ujung perjalanan mampu mengisi ruang kosong yang selama ini ia bawa.
Menurut laporan allkpop, teaser kedua ini menjadi bagian dari rangkaian promosi menjelang perilisan “ENOuGH”.
Sebelumnya, konsep lagu juga diperkenalkan melalui visual bernuansa luar angkasa, termasuk Hongjoong yang terlihat berjalan di dalam pesawat luar angkasa dan mengenakan pakaian astronot.
“ENOuGH” dirilis pada 18 September di berbagai platform musik. Lagu ini juga menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Bazzi, yang dikenal melalui lagu “Mine” dan “Beautiful”.
Bagi Hongjoong, “ENOuGH” menjadi kelanjutan dari perjalanan solonya setelah sebelumnya merilis lagu ciptaannya sendiri, “A Walker”, pada 2023. Ia kemudian tampil sebagai featured artist melalui lagu “NO1” dalam album ATEEZ Golden Hour: Part 3.
Kini, lewat “ENOuGH”, Hongjoong kembali memperlihatkan sisi musikalnya sebagai artis solo sekaligus penulis dan produser yang telah terlibat dalam banyak karya ATEEZ.
Dengan konsep perjalanan menuju sesuatu yang belum diketahui, “ENOuGH” tampaknya membawa pesan tentang keberanian untuk melangkah meski masa depan masih penuh tanda tanya.
Kehadiran Bazzi serta rangkaian teaser bernuansa misterius pun semakin membuat perilisan solo terbaru Hongjoong menjadi salah satu proyek musik yang menarik perhatian penggemar ATEEZ.
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Jawa Pos
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