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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 03.01 WIB

Pesta Rezeki Menanti, 9 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki di September

Weton yang seperti disambut pesta rezeki besar-besaran di bulan September - Image

Weton yang seperti disambut pesta rezeki besar-besaran di bulan September

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Karena itu, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan weton sebagai bagian dari kepercayaan dalam melihat berbagai fase kehidupan.

Bulan September pun dipercaya memiliki momentum tertentu bagi sejumlah weton. Dalam ramalan yang beredar, beberapa kombinasi hari dan pasaran disebut sedang berada dalam periode yang penuh peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun kondisi finansial.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan pada September. Ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Berikut sembilan weton yang disebut mendapat aliran hoki dan peluang rezeki:

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki neptu 14. Dalam ramalan, weton ini digambarkan mempunyai intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan di sekitarnya.

Peluang keberuntungan disebut dapat muncul melalui pekerjaan, proyek sampingan, hadiah, maupun kesempatan investasi. Kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan juga diyakini membantu mereka memanfaatkan kesempatan yang datang.

2. Sabtu Legi

Sabtu Legi memiliki neptu 14 dan dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang tegas serta memiliki daya tarik dalam pergaulan.

Pada September, peluang yang sebelumnya tertunda disebut berpotensi kembali bergerak. Ide lama maupun proyek yang sempat berhenti dapat menemukan jalan baru untuk berkembang. Dukungan dari lingkungan sekitar juga dipercaya menjadi salah satu sumber kesempatan.

3. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai neptu 14. Weton ini sering digambarkan sebagai sosok berani dan memiliki kepekaan tinggi dalam membaca situasi.

Kesempatan menguntungkan disebut bisa muncul dari hubungan sosial maupun kondisi yang awalnya terlihat sulit. Kemampuan mengambil keputusan pada waktu yang tepat menjadi hal yang ditekankan dalam ramalan untuk weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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