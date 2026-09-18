IDID Rayakan 1 Tahun Debut, Kenang Perjalanan Bersama WITHID 

IDID (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com – IDID rayakan satu tahun perjalanan mereka sejak debut pada 15 September 2025. Momen spesial tersebut dirayakan dengan mengenang berbagai pengalaman yang telah mereka lalui sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar, WITHID, yang terus menemani perjalanan grup.

Dalam sesi tanya jawab tertulis untuk anniversary pertama, para member IDID membagikan sejumlah momen yang paling membekas selama tahun pertama mereka berkarier.

Perjalanan tersebut mencakup masa debut, kemenangan pertama di acara musik, hingga kesempatan bertemu penggemar dalam fan concert.

IDID merupakan boy group beranggotakan tujuh member yang debut di bawah naungan Starship Entertainment melalui mini album I did it..

Setelah debut, mereka melanjutkan aktivitas dengan merilis single digital “PUSH BACK” dan single album “FLY!”, memperlihatkan perkembangan musikal mereka dalam tahun pertama.

Menurut laporan allkpop, leader Jang Yonghoon menggambarkan satu tahun pertamanya bersama IDID seperti sebuah mimpi.

Ia juga berterima kasih kepada WITHID atas berbagai kenangan yang telah mereka ciptakan bersama dan mengungkapkan keinginannya untuk mencoba lebih banyak jenis musik di masa mendatang.

Baek Junhyuk menggambarkan tahun pertama IDID sebagai “tahun tercepat” dalam hidupnya. Ia juga berharap musik yang dibawakan IDID dapat memberikan kenyamanan kepada para penggemar.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari refleksi para member terhadap perjalanan yang telah mereka lalui sejak debut.

Perayaan anniversary ini juga hadir menjelang agenda besar IDID berikutnya. Grup tersebut telah dikonfirmasi tampil dalam AAA 2026 yang akan digelar di Kaohsiung National Stadium pada 5 dan 6 Desember mendatang.