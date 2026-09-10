Mr. Kill Hadirkan Misteri Pembunuhan Mengerikan dan Chemistry Unik Dua Karakter Utama

JawaPos.com – Drama Mr. Kill buka cerita dengan suasana mencekam. Serial ini mengikuti polisi bernama Phat yang berusaha mengungkap rangkaian pembunuhan brutal yang ternyata memiliki kemiripan dengan adegan dalam sebuah manga gelap berjudul Nekros.

Semakin penyelidikan berjalan, kasus tersebut justru mengarah kepada ilustrator manga yang menyimpan identitas rahasia.

Kasus bermula ketika sejumlah korban ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan dan tampaknya tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Tim Phat menemukan satu kesamaan penting, yakni pola pembunuhan tersebut menyerupai kejahatan yang digambarkan dalam Nekros, manga underground yang dibuat oleh seorang ilustrator anonim dengan nama samaran Mr. Kill. Temuan itu membuat sosok sang ilustrator menjadi kunci penyelidikan.

Kecurigaan kemudian mengarah kepada Kay, diperankan oleh Dew Jirawat Sutivanichsak. Di kehidupan sehari-hari, Kay dikenal sebagai ilustrator manga romantis Love in the Wind.

Ia terlihat pemalu, tertutup, dan mengalami kecemasan, tetapi sejumlah perilakunya justru membuatnya semakin mencurigakan.

Ia menyimpan palu di dalam tas, mengalami mimpi buruk, menggambar adegan mengerikan, hingga membakar salinan Nekros setelah mengetahui bahwa pembunuhan tersebut mulai terungkap.

Menurut Soompi, dua episode awal Mr. Kill sengaja membuat penonton terus mempertanyakan siapa sebenarnya Kay.

Di satu sisi, ia tampak seperti pria biasa yang bahkan masih peduli memberi makan kucing liar. Namun di sisi lain, sejumlah tindakannya menimbulkan pertanyaan apakah Mr. Kill merupakan alter ego tersembunyi dalam dirinya atau sekadar nama samaran untuk karya gelap yang ia buat.