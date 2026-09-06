Ursula Meier Bawa ‘Quiet Land’ ke Pasar Global, Ada Gillian Anderson di Jajaran Pemeran

Raphael Zubier (variety)

JawaPos.com – Sutradara Ursula Meier siap memasuki babak baru dalam kariernya melalui Quiet Land, film fitur berbahasa Inggris pertamanya.

Film tersebut menggabungkan unsur cerita detektif dan drama romantis dengan latar Amerika Serikat, sekaligus menjadi proyek yang telah cukup lama dipersiapkan oleh sang sineas.

Meier tidak hanya membawa pendekatan sinematiknya ke lingkungan berbahasa Inggris, tetapi juga mengeksplorasi sebuah cerita yang menurutnya memiliki nuansa sangat Amerika.

Kehadiran aktris Gillian Anderson menjadi salah satu elemen penting dalam perjalanan proyek tersebut, bahkan Anderson disebut turut menginspirasi Meier untuk menceritakan kisah Amerika melalui sudut pandangnya sendiri.

Quiet Land kini tengah mencari dukungan pendanaan internasional melalui Venice Gap-Financing Market. Kehadiran film tersebut di ajang industri ini menjadi langkah penting untuk mempertemukan proyek dengan calon mitra produksi maupun pendukung finansial sebelum memasuki tahap produksi lebih lanjut. Informasi mengenai proyek tersebut dilaporkan oleh Variety dalam wawancara eksklusif bersama Ursula Meier.

Bagi Meier, Quiet Land juga menjadi kesempatan untuk memperluas jangkauan setelah sebelumnya dikenal melalui karya-karya seperti The Line.

Film tersebut menandai upaya sang sutradara untuk keluar dari wilayah produksi berbahasa Prancis dan membangun karya yang sejak awal dirancang dengan konteks budaya Amerika.

Meski detail lengkap mengenai cerita dan jajaran pemain masih terbatas, kombinasi antara kisah investigasi, elemen romantis, serta keterlibatan Gillian Anderson membuat Quiet Land menjadi salah satu proyek yang menarik untuk diperhatikan.

Proyek ini juga memperlihatkan ambisi Meier untuk menghadirkan perspektif personal dalam sebuah cerita yang mengambil tempat di Amerika Serikat.

Dengan statusnya sebagai debut berbahasa Inggris Ursula Meier dan kehadiran nama besar seperti Gillian Anderson, Quiet Land berpotensi menjadi langkah penting dalam perjalanan internasional sang sutradara.