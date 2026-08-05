Yim Si Wan Pamer Pesona Baru Lewat Foto Profil Resmi Jelang Comeback Akting

JawaPos.com – Yim Si Wan mencuri perhatian dengan penampilan terbarunya.

Dikutip dari soompi, THEBLACKLABEL merilis empat foto profil resmi terbaru yang menampilkan pesona elegan sekaligus karisma khas sang aktor.

Rangkaian foto tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan proyek akting berikutnya.

Dalam foto-foto yang dirilis, Yim Si Wan tampil dengan gaya yang simpel namun berkelas. Pilihan busana bernuansa monokrom dipadukan dengan tatapan tajam dan ekspresi tenang semakin menonjolkan sisi dewasa serta profesionalnya.

Konsep minimalis yang diusung berhasil memperlihatkan daya tarik visual sang aktor tanpa perlu banyak aksesori maupun latar yang berlebihan.

Perilisan foto profil baru ini menjadi bagian dari aktivitas resmi Yim Si Wan di bawah naungan THEBLACKLABEL.

Sejak bergabung dengan agensi tersebut, ia terus menunjukkan transformasi citra yang lebih matang, baik melalui proyek akting maupun berbagai pemotretan yang mendapat respons positif dari penggemar.

Tak hanya menghadirkan tampilan baru, Yim Si Wan juga tengah bersiap menyapa penonton lewat drama terbaru tvN berjudul Love in Disguise.

Kehadiran foto profil ini dinilai sebagai pembuka untuk rangkaian promosi drama tersebut, sehingga semakin meningkatkan antusiasme publik terhadap penampilannya di layar kaca.