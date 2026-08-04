Tunjukkan Ketampanan, Yim Si Wan Rilis Foto Profil Baru

JawaPos.com – Aktor tampan asal Korea Selatan, yang juga pemeran Squid Game 2, Yim Si Wan telah memikat perhatian dengan merilis foto profil baru.

Dikutip dari Soompi, Selasa (4/8), THEBLACKLABEL, selaku agensi Yim Si Wan, merilis empat foto profil baru Yim Si Wan yang menampilkan gaya yang elegan.

Di dalam satu foto, ia terlihat tampan mengenakan suit berwarna hitam, yang memancarkan aura kemewahan.

Menampilkan aura nya yang menawan, ia juga mengenakan jaket kulit serta jeans berwarna hitam dengan rambut tertata rapi

Debut pada tahun 2010 sebagai anggota ZE:A, Yim Si Wan telah memikat penggemar karena aktingnya di berbagai drama.

Yim Si Wan telah dikenal luas sebagai aktor, ia pernah berperan di Summer Strike, dimana ia memerankan Ahn Dae Beom, pustakawan pendiam namun ahli matematika.

Ia juga berperan di film Road to Boston menyoroti kegigihan para legenda seperti Sohn Kee-chung (Ha Jung-woo) dan Suh Yun-bok (Im Si-wan).

Kemudian dalam drama Run On, ia menjadi Ki Seon Gyeom, mantan pelari cepat yang menjadi calon agen olahraga.

Kemudian, ia bertemu Oh Mi Joo (Shin Se Kyung), penerjemah subtitle bersemangat dengan masa lalu sulit.