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Leni Setya Wati
Sabtu, 5 September 2026 | 05.35 WIB

Tiga Mantan Member BAE173 Bersatu Lagi, Agensi Baru Siapkan Grup Debut

muzin, junseo, youngseo (soompi) - Image

muzin, junseo, youngseo (soompi)

JawaPos.com – Muzin, Junseo, dan Youngseo membawa kabar terbaru mengenai perjalanan karier mereka setelah berpisah dari agensi lama.

Ketiganya menandatangani kontrak eksklusif dengan Orca Music pada 4 September.

Langkah ini menjadi awal baru bagi ketiga mantan member BAE173 untuk melanjutkan aktivitas musik sekaligus memperluas potensi mereka sebagai artis.

Orca Music menyambut ketiganya dengan optimistis. Agensi menyatakan bahwa setelah melalui komunikasi dan diskusi yang cukup panjang, mereka melihat arah masa depan serta potensi pertumbuhan Muzin, Junseo, dan Youngseo.

Dukungan penuh pun akan diberikan agar ketiganya dapat mengembangkan kemampuan secara lebih stabil dan membangun karier jangka panjang.

Tak hanya berhenti pada penandatanganan kontrak, Muzin, Junseo, dan Youngseo juga tengah mempersiapkan grup baru. Nama tim tersebut rencananya akan diperkenalkan pada pertengahan September.

Setelah nama grup diumumkan, mereka akan mulai mempersiapkan produksi album yang diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan kemampuan bermusik serta penampilan mereka.

Menurut laporan Soompi, Orca Music juga menegaskan bahwa dukungan penggemar menjadi salah satu hal penting dalam perjalanan baru ketiga artis tersebut.

Agensi berencana menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat membantu mereka menjangkau pasar global dan meminta penggemar untuk terus memberikan perhatian serta dukungan.

Perjalanan menuju formasi baru ini juga tidak sepenuhnya datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, Hangyul lebih dulu bergabung dengan Orca Music setelah kontraknya dengan PocketDol Studio berakhir.

Editor: Hanny Suwindari
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