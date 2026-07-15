5 Member BAE173 Resmi Tinggalkan PocketDol Studio, Agensi Umumkan Akhir Kontrak

BAE173 (x @soompi

JawaPos.com – Kabar kurang mengenakan dari BAE173. Menurut laporan soompi, PocketDol Studio mengumumkan kontrak eksklusif lima anggotanya, yakni Yoojun, Muzin, Junseo, Youngseo, dan Bit, telah berakhir pada 30 Juni 2026, menandai berakhirnya kerja sama mereka dengan agensi.

PocketDol Studio mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dengan para member.

Agensi memilih menghormati keinginan masing-masing anggota untuk mengejar peluang dan arah karier baru, sehingga kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak secara baik-baik.

PocketDol Studio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus memberikan dukungan kepada Yoojun, Muzin, Junseo, Youngseo, dan Bit selama mereka beraktivitas sebagai bagian dari BAE173.

Agensi turut mendoakan kesuksesan kelima artis tersebut dalam perjalanan karier mereka selanjutnya.

Kepergian lima anggota ini melanjutkan perubahan yang telah terjadi sebelumnya di BAE173. Hangyul lebih dulu mengakhiri kontraknya dengan PocketDol Studio pada Februari lalu.

Sementara itu, Doha memperoleh putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penghentian sementara kontrak eksklusifnya dengan agensi pada April.

Kini, J-Min (Jeon Minwook) menjadi satu-satunya anggota yang masih terikat kontrak dengan PocketDol Studio.

Sejak menghentikan sementara aktivitas bersama BAE173 pada Februari 2025, J-Min diketahui aktif sebagai anggota grup CLOSE YOUR EYES, yang terbentuk melalui program survival PROJECT 7.

Berakhirnya kontrak mayoritas anggota membuat masa depan BAE173 menjadi perhatian para penggemar.

Meski demikian, kelima member yang telah berpisah dengan PocketDol Studio diperkirakan akan melanjutkan aktivitas individu di jalur masing-masing dalam perjalanan karier mereka di industri hiburan Korea Selatan.