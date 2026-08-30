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Leni Setya Wati
Senin, 31 Agustus 2026 | 02.55 WIB

Koo Kyo-hwan Jadi Pria yang Bangkit Setelah Mati di Film 'Resurrection Man: The Red' 

Koo Kyo Hwan (x @kdrama_menfess) - Image

Koo Kyo Hwan (x @kdrama_menfess)

 
 
JawaPos.com – Film aksi dengan sentuhan superpower 'Resurrection Man: The Red' siap menghadirkan hiburan yang memadukan komedi, aksi spektakuler, dan konflik penuh ketegangan.
 
Menurut laporan Dispatch, konferensi pers film tersebut digelar pada 26 Agustus di Lotte Cinema Konkuk University Entrance, Seoul, dengan dihadiri sutradara Baek Jong-yeol serta para pemain utama, termasuk Koo Kyo-hwan, Shin Seung-ho, Kang Ki-young, dan Kim Si-a.
 
Diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama, film ini mengikuti Seok-hwan, seorang pencari kerja yang belum memiliki kualifikasi mentereng dan kerap gagal mendapatkan pekerjaan karena temperamennya.
 
Kehidupannya berubah drastis setelah ia dibunuh oleh orang asing yang menerobos rumahnya. Namun, kematian tersebut ternyata bukan akhir.
 
Seok-hwan justru hidup kembali 72 jam kemudian dan mulai menyadari kemampuan supernatural yang dimilikinya.
 
Koo Kyo-hwan dipercaya memerankan Seok-hwan dengan memadukan aksi dan humor dalam satu karakter. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan karya yang menyenangkan bagi penonton.
 
Adegan aksinya juga dibuat berkembang seiring perjalanan karakter, dari pertarungan tangan kosong tanpa kabel hingga penggunaan wire dan efek pascaproduksi yang membuat skala aksinya semakin besar.
 
Koo Kyo-hwan berusaha menyisipkan humor di tengah setiap adegan laga agar film tetap terasa menghibur.
 
Ancaman terbesar datang dari Black, karakter yang diperankan Shin Seung-ho. Ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi orang lain dan melakukan segala cara untuk menangkap Seok-hwan, satu-satunya orang yang kebal terhadap kemampuannya.
 
Menariknya, Black juga mampu menggunakan bahasa Korea, Inggris, dan Jepang. Shin Seung-ho mengaku harus mempelajari bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah ia kuasai demi menghidupkan karakter tersebut.
 
Sementara itu, Kang Ki-young memerankan sahabat terbaik Seok-hwan yang cakap dalam pekerjaannya sekaligus memiliki loyalitas tinggi. Hubungan keduanya menjadi salah satu sumber humor sekaligus emosi dalam film.
 
Kang Ki-young berusaha menghadirkan chemistry persahabatan yang terasa dekat dengan kehidupan nyata, termasuk persaingan kecil dan kerja sama yang solid.
 
Ia bahkan menggambarkan Koo Kyo-hwan seperti “bola rugby” karena tidak pernah bisa menebak ad-lib yang akan dilontarkan sang aktor dalam setiap adegan.
 
Dengan perpaduan kekuatan super, kejar-kejaran, humor, dan persahabatan, 'Resurrection Man: The Red' menawarkan pengalaman yang tidak hanya mengandalkan adegan aksi.
 
Koo Kyo-hwan juga menyebut perilisan film ini terasa seperti sebuah “kebangkitan” yang menyenangkan setelah tiga filmnya dirilis secara berurutan.
 
Sutradara Baek Jong-yeol pun berharap film tersebut dapat mengundang sebanyak mungkin penonton ke bioskop dan menikmati perjalanan Seok-hwan secara langsung.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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