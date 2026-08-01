AlphaDrive1 Umumkan Jadwal Comeback, Mini Album 'UNBREAKABLE: 少年BEAST' Siap Rilis Bulan Depan

JawaPos.Com - AlphaDrive1 mengawali hitung mundur menuju comeback yang telah dinantikan penggemar. Dikutip dari dispatch, agensi Wake One merilis promotion scheduler untuk mini album kedua berjudul 'UNBREAKABLE: 少年BEAST' melalui media sosial resmi grup, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan mereka usung.

Visual pada poster promosi langsung menarik perhatian berkat nuansa abu-abu menyerupai semen dengan tulisan yang tampak dipahat di permukaannya.

Suasana misterius semakin terasa dengan kemunculan patung gargoyle berbentuk iblis yang berjongkok, memperkuat kesan kelam sekaligus penuh simbolisme untuk album terbaru AlphaDrive1.

Promosi akan dimulai pada 1 Agustus melalui perilisan trailer poster. Setelah itu, AlphaDrive1 akan menyapa penggemar dengan tiga versi concept photo yang dirilis secara bertahap. Beragam konten lainnya juga telah disiapkan untuk meningkatkan antusiasme menjelang comeback.

Grup ini juga akan menghadirkan concept film, daftar lagu, highlight medley, hingga teaser video musik. Sebagai bagian dari promosi spesial, Wake One juga menggelar acara trailer screening yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus di Seoul Movie Land.

Melalui 'UNBREAKABLE: 少年BEAST', AlphaDrive1 mengangkat kisah tentang pergolakan remaja yang berusaha bertahan di tengah prasangka dan stigma.

Album ini dijanjikan menghadirkan cerita yang lebih mendalam sekaligus memperlihatkan spektrum musik yang semakin luas dibandingkan rilisan mereka sebelumnya.