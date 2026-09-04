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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.54 WIB

‘Possible Love’ Tembus Festival Film Bergengsi, Lee Chang Dong Terima Penghargaan Khusus 

lee chang dong (x @sbs_star)

JawaPos.com – Lee Chang Dong mencetak prestasi di panggung perfilman internasional. Menurut laporan Dispatch yang mengutip pemberitaan eksklusif Gold Derby, Lee Chang Dong terpilih sebagai penerima Arts Award dalam penyelenggaraan ke-49 Mill Valley Film Festival di Amerika Serikat. Penghargaan tersebut sekaligus menjadikannya sineas Korea pertama yang menerima penghargaan tersebut.

Mill Valley Film Festival dikenal sebagai salah satu festival film bergengsi di Amerika Serikat dan diselenggarakan oleh California Institute of Film Studies.

Terpilihnya Lee Chang Dong menjadi penerima Arts Award menjadi pengakuan atas kontribusinya terhadap dunia perfilman sekaligus memperlihatkan semakin besarnya perhatian internasional terhadap karya-karya sinema Korea.

Film terbaru Lee Chang Dong, “Possible Love,” juga akan hadir dalam festival tersebut. Film ini diundang ke bagian Spotlight, sebuah program yang memberikan ruang bagi karya-karya terbaru dari para sineas dengan gaya dan perspektif artistik yang khas.

Possible Love” menjadi proyek film terbaru Lee Chang Dong setelah delapan tahun. Karya tersebut telah lebih dulu mendapatkan undangan dari sejumlah festival film internasional bergengsi, termasuk Venice International Film Festival, Toronto International Film Festival, New York International Film Festival, dan Vancouver International Film Festival. Deretan undangan tersebut semakin memperkuat antisipasi terhadap film terbarunya.

Kehadiran “Possible Love” di berbagai festival internasional juga menjadi momentum penting bagi Lee Chang Dong untuk kembali memperkenalkan karya sinematiknya kepada penonton dunia.

Setelah perjalanan panjang selama delapan tahun, film ini menjadi salah satu proyek Korea yang mendapat perhatian besar dari komunitas perfilman internasional.

“Possible Love” dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026. Penonton juga dapat menyaksikan film tersebut melalui Netflix mulai 6 November 2026.

Dengan penghargaan dan rangkaian festival internasional yang menyertainya, karya terbaru Lee Chang Dong semakin dinantikan sebagai salah satu film Korea penting tahun ini.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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